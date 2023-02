Air Jordan: nestarnúce tenisky lietajúceho Michaela

Bratislava 27. februára (OTS) - Počuli ste už o teniskách Jordan 4 ? Ide o stále horúcu novinku (vylepšenie pôvodných verzií), ktorá v roku 2022 doslova zbúrala tento trh. Obrovský úspech zaznamenala už „trojka“, ktorej autorom bol tiež dnes už legendárny Tinker Hatfield. Predsa len, čo môže byť lepším marketingovým ťahom, ako presvedčiť Michaela Jordana, aby pokračoval v dohode s Nike…Air Jordan 4 nosil slávny basketbalista aj počas jednej zo svojich najlepších sezón v NBA. To platilo aj počas jeho slávnej strely „The Shot“, ktorou, a to len 6 sekúnd pred záverečným klaksónom. Postupne sa ale tieto tenisky presunuli z paluboviek medzi pospolitý ľud a. To pootvorilo dvere k mnohým úspešným spoluprácam. A práve minulý rok priniesol skvelé a dlho očakávané farebné prevedenia.Vráťme sa ale na úplný začiatok. Air Jordan je výrobca obuvi a oblečenia, ktorý bol založený spomenutým Michaelom Jordanom v USA ešte v roku 1984.. Najprv táto firma vyrábala tenisky čisto len pre športové a marketingové účely samotného basketbalistu, no v roku 1985 sa dočkali fanúšikovia aj Air Jordan 1 , ktoré boli voľne dostupné na trhu.A ako ich spoznáte? Určite ste už videli. Dnes ale ide o veľmi vyhľadávanú značku, veď ju sponzoruje viac ako 20 súčasných hviezd NBA vrátane Russella Westbrooka, Chrisa Paula, Raya Allena či Carmela Anthonyho.Predstavme si ešte prelomový pár „III“. Podľa mnohých odborníkov išlo možno o ten najlepší v histórii športových tenisiek vôbec. Veď tie pôvodné páry sa na internete dnes predávajú aj za tisícky dolárov...Ich návrh priniesol už spomínaný Tinker Hatfield, pre ktorého to už bol v tejto brandži 14. v poradí. A čím boli tak výnimočné?. Na päte ale Tinker rozumne zachoval ako veľkú marketingovú zbraň logo Nike Air. Až neskôr ho nahradil dnes už známy Jumper so slovíčkom „Air“.Hľadáte inšpiráciu pred nákupom nových ikonických sneakers? Toto sú najobľúbenejšie značky vo svete tenisiek. Vlastníte jeden pár aj vy? Písal sa rok 1998 a Michael oznamuje po druhýkrát v kariére jej koniec. To prinútilo hlavných návrhárov Marka Smitha a Hatfielda priniesť fanúšikom niečo jedinečné.. Načasovanie ich uvedenia nemohlo byť lepšie, finále NBA. Na každej z topánok nájdete aj sedem malých „jumpmanov“. Úspech bol taký obrovský, že spoločnosť Nike spustila postupne až šesť retro predajov.Zdroj foto: DavideAngelini / Shutterstock.com