Aj Fusakle stoja za Ukrajinou

Bratislava 18. marca (OTS) - Zobudili sa do vojny. Aj napriek hrôze, ktorú v nás táto situácia vyvolala, sa dobrí ľudia dokázali spojiť a vynaložiť úsilie na to, aby pomohli. Vytvorilo sa mnoho zbierok humanitárnej či finančnej pomoci, ľudia odložili všetko bokom, a ako dobrovoľníci nastúpili na hraniciach, kde podávali pomocnú ruku. Fusakle dlhé roky pomáhajú rôznym charitatívnym organizáciám, prispievajú tým, ktorí to potrebujú. Sú dlhoročným partnerom Červeného nosa, Ligy proti rakovine, Úsmev ako dar, Vagus, či Movemberu. Preto nezaváhali a z minúty na minútu sa rozhodli vyrobiť špeciálnu edíciu Pomoc Ukrajine , z ktorej 100 % zo zisku venujú organizácii Človek v ohrození . Vďaka tomu, že vyrábajú lokálne u nás doma na Slovensku, sa im to podarilo v rýchlom čase.Peniaze z predaja budú použité na pomoc obetiam ozbrojeného konfliktu, na ochranu ohrozených rodín a jednotlivcov, ľuďom, ktorí kvôli vojne opúšťajú svoje domovy. Organizácia Človek v ohrození im zabezpečí pitnú vodu a jedlo, psycho-sociálnu podporu, bezpečné ubytovanie a pokryje ďalšie vzniknuté humanitárne potreby." hovorí Andrej Bartalos, majiteľ spoločnosti Fusakle.Ponožky Pomoc Ukrajine si ešte stále môžete kúpiť na e-shope či v kamenných predajniach a kioskoch Fusakle. Nosením týchto ponožiek vyjadríš solidaritu našim susedom.