Ako efektívne predĺžiť životnosť vašich okuliarov

Bratislava 30. apríla (OTS) – Okuliare sú nielen nevyhnutnou pomôckou pri korekcii zraku či ochranou pred UV žiarením, ale aj módnym doplnkom, ktorý dotvára vašu osobnosť. Často predstavujú významnú investíciu, preto je dôležité vedieť, ako sa o ne správne starať. So správnym prístupom môžete výrazne predĺžiť ich životnosť, zabezpečiť optimálny komfort nosenia a ušetriť značné prostriedky na opravy alebo nové okuliare. V spolupráci s odborným garantom Martinom Slaným zo spoločnosti FOKUS Optik sme pripravili päť praktických a odborných tipov, vďaka ktorým zostanú vaše okuliare ako nové oveľa dlhšie.



1. Ukladajte okuliare vždy do pevného obalu - puzdra



Správne skladovanie je základom prevencie poškodenia okuliarov. Pevný obal poskytuje skvelú ochranu pred mechanickým poškodením a poškriabaním skiel, ktoré môže vzniknúť pri nesprávnom ukladaní do vrecka, kabelky alebo pri položení na tvrdé povrchy. „Investícia do kvalitného puzdra na okuliare je zanedbateľná v porovnaní s nákladmi na opravy alebo výmenu poškodených skiel či rámov,“ radí Martin Slaný, odborný garant v spoločnosti FOKUS Optik. Najvhodnejšie je puzdro, ktorého veľkosť zodpovedá veľkosti okuliarov a zabraňuje voľnému pohybu okuliarov v puzdre



2. Čistite okuliare pravidelne špeciálnymi setmi



Na pravidelné čistenie okuliarov je ideálne používať špeciálne navrhnuté čistiace spreje a mikrovláknové handričky. Bežné materiály, ako sú papierové vreckovky, oblečenie či uteráky, môžu okuliare poškriabať alebo zanechať na sklách mikrovlákna a mastné stopy. Špeciálne čistiace sety sú navrhnuté tak, aby efektívne odstránili nečistoty bez poškodenia skiel. Je vhodné minimálne 2 x do roka využiť aj profesionálne čistenie v optike.



3. Vyvarujte sa extrémnych teplôt



Vystavenie okuliarov extrémnym teplotám, napríklad na palubnej doske auta v horúcich dňoch, môže vážne poškodiť rám a povrchovú úpravu skiel. Materiály, z ktorých sú okuliare vyrábané, majú svoje limity a nadmerné teplo môže spôsobiť deformácie a zmeny optických vlastností skiel. „Priama a dlhá expozícia teplotám nad 30°C môže znížiť komfort nosenia a funkčnosť okuliarov, preto je lepšie predchádzať týmto situáciám,“ upozorňuje Martin Slaný.



4. Nechajte si okuliare pravidelne kontrolovať odborníkmi



Preventívne kontroly a odborný servis u optika sú kľúčové na predĺženie životnosti vašich okuliarov. Drobné opravy, ako sú dotiahnutie uvoľnených skrutiek, vyrovnanie rámov či výmena nosových podložiek, dokážu výrazne zlepšiť komfort používania a predĺžiť životnosť okuliarov. Servis, alebo i spomínané čistenie okuliarov- sú dostupné aj na počkanie, preto by sa pravidelné kontroly mali stať štandardnou súčasťou starostlivosti.



5. Staré okuliare nevyhadzujte, dajte im druhú šancu



Staršie okuliare nemusia nutne skončiť v koši. Aj mierne poškodené okuliare možno často opraviť alebo upraviť na ďalšie použitie. Výmena poškriabaných skiel, dôkladné profesionálne čistenie alebo drobné úpravy rámu môžu obnoviť ich funkčnosť. „Opätovné využitie starých okuliarov je nielen ekonomicky výhodné, ale aj ekologické, keďže sa znižuje množstvo odpadu,“ pripomína odborný garant Martin Slaný.



Dodržiavaním týchto jednoduchých, ale účinných tipov môžete výrazne predĺžiť životnosť svojich okuliarov a maximalizovať ich funkčnosť. Správna a pravidelná starostlivosť prináša nielen finančné úspory, ale aj vyšší komfort a spokojnosť pri každodennom používaní. Pamätajte, že správnou údržbou chránite svoju investíciu, životné prostredie a v neposlednom rade aj svoj zrak.