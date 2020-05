Ako koronakríza ukázala slabiny školstva

SmartBooks obsahuje:

- Kompletné učivo pre 1. – 9. ročník.

- 16 predmetov (okrem výchovných predmetov).

- Obsah je vypracovaný v súlade so Slovenským štátnym vzdelávacím programom.

- Inteligentný systém, ktorý sám vyhodnotí úroveň znalostí a opakuje so žiakom dovtedy, pokým si vedomosti uspokojivo neosvojí.

- Automatická spätná väzba pri testoch, domácich úlohách, diktátoch..., pri chybných odpovediach sa žiakovi zobrazí vysvetlenie.

- Dynamické úlohy – využiteľné najmä v matematike (po každom spustení témy sa generujú v danom rozsahu iné príklady).

- Stručné poznámky do zošita pre žiaka.

- Možnosť exportu do pdf súborov, množstvo obrázkov v témach.

Bratislavaa 11. mája (OTS) - Zaťaženie narastá a deň, kedy sa žiaci vrátia do školských lavíc, zatiaľ nie je isté.Existuje viacero systémov, cez ktoré môže prebiehať online či offline vyučovanie. Nevenovalo sa im toľko pozornosti, pokým nenastala táto výnimočná situácia. Až teraz prichádzajú učitelia aj rodičia na „slabiny“, ktoré je potrebné vylepšiť. Trávia nad zadaniami zbytočne veľa času, kontrolujú svoje deti, učia sa s nimi, pripravujú materiály. A na druhej strane učiteľom trvá hodiny príprava a oprava úloh aj hodnotenie testov.vraví, ktorá učí v menšej spojenej škole v Kotešovej. Medzi jej žiakov patria deti na prvom stupni, ale aj tie staršie.dodáva z vlastnej skúsenosti. "Mnoho slovenských domácností sa borí s problémami, ak majú doma viac žiakov a mobilné zariadenie len jedno. Aj toto vie SmartBooks ľahko riešiť. Učivo je starostlivo vybrané a jeho osvojovanie prebieha tak intenzívne, že zvládnutie jedného predmetu v ňom, trvá žiakovi priemerne 30 minút. A tak sa Vaše deti pri svojich denných školských povinnostiach vedia poľahky za počítačom vystriedať. „“ nevie si vynachváliť mamaa pridáva sa i Marcela Roman, ktorej dcéra vďaka SmartBooks skončila na prijímacích skúškach na bilingválnu Obchodnú akadémiu na krásnom 9. mieste. SmartBooks pomáha aj rodičom, ktorí si nie sú istí v cudzom jazyku či odborných predmetoch. Je naprogramovaný nielen na učenie, ale aj skúšanie vedomostí. A tak matematika, anglické či nemecké slovíčka alebo učivo z fyziky a chémie, už nebude pre nikoho problémom.I keď vlastne vďaka SmartBooks nie je potrebná pri učení prítomnosť rodiča, zvládnutie témy a domáce úlohy viete poľahky skontrolovať vďaka tomu, že pred tým ako žiak absolvuje potrebné učivo, sú predmety v jeho rozvrhu červené a až po uspokojivom zvládnutí zozelenejú. Učitelia si rovnako vedia ľahko prejsť zadania, ktoré mali žiaci doma vypracovať a dokonca vidia aj priebeh učenia. Čo im robilo problém a ako dlho žiakom trvalo, kým učivo či úlohu uspokojivo zvládli. Celá kontrola všetkých domácich úloh trvá učiteľom i rodičom veľmi krátko. Samozrejmosťou sú aj online hodiny. Len minulý týždeň sa na jednu z nich pridala aj pani prezidentka Zuzana Čaputová. Viedol ju učiteľ roka, Peter Pallo, zo základnej školy v Trstenej.“ vyjadrila sa v reportáži pre RTVS pani prezidentka,Táto neľahká situácia ľudí zomkla a pomáhajú si navzájom, každý, v rámci svojich možností. Aj tvorcovia SmartBooks Belanovci, so svojím tímom, prikladajú ruku k dielu a snažia sa zvládnutie koronakrízy uľahčiť rodinám i školám. Napriek tomu, že na vývoji pracovali so svojim teamom viac než päť rokov, teraz ponúkajú svoj systémĎalšie skúsenosti rodičov a učiteľov nájdete tu:Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.