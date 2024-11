Ako na zámkovú dlažbu bez ľadu a poškodenia? Triky, ktoré fungujú

Bratislava 28. novembra (OTS) - Ako sa zbaviť ľadu, bez toho, aby ste zničili povrch vonkajšej dlažby?Kľúčom k zachovaniu integrity zámkovej dlažby je pravidelné čistenie zámkovej dlažby . Pred prvým snežením odstráňte nahromadené lístie, ktoré sa môže pod vrstvou snehu a ľadu zmeniť na šmykľavú kašu. Dôkladné čistenie pred zimou zabezpečí, že táto plocha zostane odolná a ľahšie sa s ňou bude pracovať aj v mrazivých podmienkach.Mnohí, aby to nemalo výrazný vplyv na ich náklady a vedenie účtovníctva , používajú za týmto účelom domáce prostriedky. Chlorid sodný, teda bežná kuchynská soľ, je síce účinným prostriedkom na roztápanie ľadu, no dlhodobé používanie môže narušiť štruktúru dlažby. Navyše, voda zmiešaná so soľou preniká do mikroskopických trhlín, kde následne zamrzne a dlažbu rozrušuje., čím sa trhliny v dlažbe postupne rozširujú a ničia ju.Skúste ekologickejšie riešenia, ako sú prírodné abrazíva (piesok, drevené piliny či popol). Tieto materiály zvyšujú trakciu, no dlažbu nepoškodzujú. Ešte elegantnejším riešením sú moderné chemické rozmrazovače na báze acetátov či formiátov, ktoré sú šetrné k povrchom a životnému prostrediu.Zima môže byť pre moderné aku kosačky obdobím odpočinku, no ich akumulátory viete využiť aj na pohon odstraňovačov snehu či ľadu. Stačí malé príslušenstvo a vaša kosačka sa zmení na multifunkčného pomocníka, čím ušetríte náklady na drahé zariadenia.Pre menšie plochy je efektívnym riešením aj použitie tepelného roztápania. Ak si všetko dobre naplánujete, zima na vašu zámkovú dlažbu nepríde – a váš rozpočet ani nervy to nepocítia.