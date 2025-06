Ako predĺžiť životnosť batérie iPhonu

Bratislava 19. júna (TASR/OTS) - Keď investujeme do iPhonu, prirodzene chceme, aby nám vydržal čo najdlhšie. Väčšina z nás si pod ochranou predstaví hlavne kryt na iPhone , ochranné sklo či opatrné zaobchádzanie, aby sa nepoškriabal alebo nerozbil. To je síce dôležité, no málokto si uvedomí, že nemenej podstatná je aj starostlivosť o batériu.Výdrž batérie označuje, ako dlho iPhone vydrží na jedno nabitie počas bežného používania (napr. zvládne celý deň surfovania na internete, telefonovania či fotenia). Naopak, životnosť batérie sa vzťahuje na jej dlhodobý stav, tzv. zdravie batérie – teda ako dlho si zachová schopnosť držať dostatok energie, kým ju bude treba vymeniť.Životnosť vo všeobecnosti ovplyvňuje najmäPriemerná životnosť batérie iPhonu sa pohybuje okolo 500 nabíjacích cyklov, pričom po ich dosiahnutí si zachová približne 80 % pôvodnej kapacity. Závisí však aj od modelu –Maximálnu kapacitu (meranú relatívne ku kapacite novej batérie) nájdeteIdeálne je udržiavať stav medzi 20-80 %, čím sa znižuje jej opotrebovanie a predlžuje životnosť.Ak chcete spomaliť starnutie batérie,v nastaveniach. Táto funkcia sleduje vaše denné zvyky pri nabíjaní, teda kedy mobil zvyčajne nabíjate a zabezpečí, že sa iPhone nenabíja zbytočne na 100 %, ak to nie je potrebné –Na nabíjanie by ste mali používať originálnu nabíjačku na iPhone od Apple alebo certifikované príslušenstvo s označením MFi (z anglického „Made for iPhone”). Takéto nabíjačky zabezpečia nielen bezpečné, ale aj efektívne nabíjanie. Naopak,vášho smartfónu.Keď sa sama o sebe zahrieva počas nabíjania, a k tomu ešte čelí vysokému okolitému teplu, vzniká kombinácia, ktorá môže trvalo znížiť jej kapacitu. Takéto prostredie narúša „chemické zdravie“ batérie, čo vedie k rýchlejšiemu starnutiu a kratšej výdrži na jedno nabitie.