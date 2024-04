Ako prekonať stres zo šoférovania?

Bratislava 23. apríla (OTS) - Doprava, pravidlá a neistota z vlastných schopností, všetky tieto faktory pri prvých jazdách ovplyvňujú to, ako sa cítite. Nemali by ste preto však na šoférovanie zanevrieť. Existuje viacero spôsobov, ako sa s týmto stresom popasovať a za volantom sa cítiť sebaistejšie.Ak je vaše sebavedomie na bode mrazu, nemali by ste podstupovať terapiu šokom na mestských križovatkách alebo rýchlych diaľniciach. Namiesto toho si vyberte menej frekventované cesty, parkoviská alebo prázdne úseky ciest. Budete môcť bez stresu manévrovať a zdokonaľovať svoje schopnosti.Nemôžete však navždy zostať na poľnej ceste. Pri prechode z pokojnej cesty do rušných úsekov vám určite pomôže, ak si skontrolujete, že máte platnú technickú kontrolu, diaľničnú známku a povinné zmluvné poistenie . V prípade potreby si môžete uzavrieť aj PZP online.Jedným z hlavných zdrojov stresu je myšlienka na všetko, čo sa môže pokaziť. Namiesto toho, aby ste sa zaoberali „čo ak" scenármi, sústreďte sa na to, čo sa deje práve teraz.Vnímajte premávku okolo seba, dodržiavajte dopravné značenie a predvídajte správanie ostatných vodičov. Zostanete sústredení a budete mať veci pod kontrolou.Na cestách sa stretnete s rôznymi typmi vodičov. Nie všetci budú perfektne dodržiavať pravidlá alebo jazdiť ohľaduplne. Niektorí na vás možno budú trúbiť alebo vás pri nižšej rýchlosti budú predbiehať.Nenechajte sa rozhodiť. Ak na ceste narazíte na nezodpovedného vodiča, radšej sa vyhnite trúbeniu. Zamerajte na vlastnú jazdu a plynule pokračujte. Neopatrní vodiči ohrozujú všetkých, nielen nováčikov. Preto sa im za každú cenu vzdiaľte. Ak sa ocitnete v príliš stresujúcej situácii, urobte si krátku prestávku, aby ste sa upokojili, a potom pokračujte v ceste.Ako sa hovorí opakovanie je matka múdrosti. Platí to aj v tomto prípade. Čím viac budete jazdiť, tým sebavedomejšie sa budete za volantom cítiť. Vyhraďte si čas na precvičovanie v rôznych podmienkach a situáciách. Jazdite v daždi, snehu, po tme a na diaľniciach, aby ste rozšírili svoje skúsenosti a zvládli rôzne výzvy.Ak si v pokoji skúsite jazdu vo všetkých týchto podmienkach, nebudete pociťovať strach z neznáma pri jazde v podmienkach, na ktoré možno nie ste zvyknutí.Pociťujete stres už pred jazdou? Vyhraďte si na ňu viac času. Kľúčové je, aby ste sa pri vašich prvých jazdách osamote nemuseli ponáhľať. Nebude vás ťažiť časová tieseň a stresovať vás neskorý príchod.Vždy je lepšie naplánovať si trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zápcham . V tých často aj skúsení vodiči pociťujú neprimeraný stres. Vyrazte radšej skôr, aby ste sa im vyhli. Ak sa do nejakej dostanete, snažte sa udržať pozornosť. Nemali by ste brať do ruky telefón, aj keď je kolóna dlhšia. Od áut si udržiavajte dostatočný odstup. Vyhnete sa tak stresu, že by ste do nich mohli naraziť, ak silnejšie stlačíte plyn.