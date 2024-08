Ako sa dostať po pôrode do formy? Cvičte na gymnastickej lopte

Kedy a ako začať cvičiť po pôrode?

Bratislava 5. augusta (OTS) - Gymnastické lopty, známe tiež ako fitlopty, sú ideálnou pomôckou, ktorá vám v domácich podmienkach pomôže s bezpečným a efektívnym cvičením. Rozlúčte sa s tehotenskými kilami. Prinášame vám niekoľko tipov, ako začať, na čo si dať pozor a aké výhody vám cvičenie na fitlopte prinesie.Každá žena je iná, preto je dôležité počúvať svoje telo a začať s tréningom, až keď cítite, že je pripravené. O vhodnosti cvičenia sa odporúča poradiť sa s lekárom, aby ste mali istotu, že je pre vás bezpečné. Začnite s jednoduchými cvikmi a pomaly zvyšujte intenzitu a počet opakovaní. nepreťažujte sa.Okrem toho si treba vybrať vhodnú veľkosť gymnastickej lopty, aby bolo cvičenie čo najefektívnejšie a zároveň pohodlné. To, že máte správnu veľkosť, spoznáte podľa toho, že pri sedení na fitlopte máte nohy pevne na zemi a kolená v 90-stupňovom uhle. Pre osoby do 160 cm obvykle stačí lopta s priemerom 55 cm, ak máte od 160 do 180 cm, vyhovovať vám bude lopta 65 cm a ak je vaša výška 180 cm a viac, vyberte si fitloptu 75 cm.Pri cvičení na gymnastickej lopte sa do činnosti neustále zapája brušné svalstvo, takže posilňujete jadro. To sa podieľa na celkovej funkčnosti tela, je dôležité pri každodenných činnostiach a posilnené jadro znižuje riziko bolesti chrbta.Správne držanie tela a udržanie rovnováhy súvisí s hlbokými stabilizačnými svalmi, ktoré bývajú po pôrode často oslabené, preto je dôležité ich posilňovať. Gymnastické lopty sú na tieto účely ideálne.Počas tehotenstva a pôrodu sú kĺby a svaly napäté, takže cvičením strečingových cvikov na gymnastickej lopte uvoľníte svaly a kĺby a tým zlepšíte flexibilitu a rozsah pohybu.Cvičenie na fitlopte vám môže pomôcť zmierniť opuchy a urýchliť zotavenie tela po pôrode podporou krvného obehu. Lepšie prekrvenie organizmu vám prinesie aj viac energie.Akákoľvek fyzická aktivita, cvičenie na fitlopte nevynímajúc, uvoľnuje do tela hormóny endorfíny, ktoré sa podieľajú na znížení stresu a zlepšenie nálady. Po pôrode kvôli hormonálnym zmenám a zvýšenému emocionálnemu napätiu je to obzvlášť dôležifé.Začnite čo najjednoduchším cvikom, ktorým je sed na fitlopte. Zlepší vám držanie tela, rovnováhu a aktivuje svaly jadra. Ako na správne prevedenie? Sadnite si na loptu a pomaly sa kývajte zo strany na stranu alebo dopredu a dozadu.Takzvané pelvic tilts vám pomôžu posilniť dolnú časť chrbta a brušné svaly. Sadnite si na loptu s nohami pevne na zemi a pomaly nakláňajte panvu dopredu a dozadu, aktivujte svaly jadra.Posilnite a vytvarujte si na fitlopte zadok, kvadricepsy a hamstriny. Postavte sa k stene chrbtom s loptou umiestnenou medzi spodnou časťou chrbta a stenou. Pomaly sa kĺžte dolu až kým nebudú vaše stehná v rovnobežnej polohe s podlahou. Potom sa pomaly vracajte do východiskovej polohyĽahnite si na chrbát, nohy vyložte na gymnastickú loptu a ruky položte vedľa tela. Pomaly zdvíhajte boky do vzduchu až dokým telom nevytvoríte priamku od ramien po kolená. Niekoľko sekúnd zotrvajte v pozícii a pomaly sa vráťte na zem. Takto si posilníte stehná, zadok a dolnú časť chrbta.Ľahnite si na loptu, spodnú časť chrbta si oprite o loptu, nohy majte pevne na zemi a ruky za hlavou. Pomaly dvíhajte trup do strany a aktivujte šikmé brušné svaly. Aby ste rovnomerne posilnili jadro, striedajte strany.Kúpu gymnastickej lopty ocenia nielen čerstvé mamičky, ktorým pomôže dostať sa po tehotenstve do formy, ale celá rodina, pretože sedenie na fitlopte dokáže poskytnúť úľavu od bolestivého chrbta.Gymnastickú loptu pravdepodobne využijete okrem cvičenia aj na uspávanie bábätka.