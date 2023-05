Ako sa nosí zásnubný a snubný prsteň

Bratislava 23. mája (OTS) - Viete, ako sa nosia zásnubné a snubné prstene ? Dáva sa na pravú, alebo na ľavú ruku? A na ktorý prst ho nasadiť? To sú otázky, nad ktorými premýšľa veľa ľudí. Predsa ste si nemysleli, že ste v tom sami… Muži nežiadajú svoju najmilovanejšiu ženu o ruku každý deň. Zásnuby a svadobný deň sú raz za život. Tak si spolu pripomeňmeMožno ho už máte vo vrecku a rýchlo si ujasňujete,. Nebudeme vás napínať., na tú bližšie k srdcu. Tam totiž tento prsteň z lásky neodmysliteľne patrí už od nepamäti. A možno budete mať šťastie a vaša polovička vám tú správnu ruku v nedočkavosti rovno nastaví. Na vás už bude len vybrať,V tom tiež nemusíte hľadať žiadnu záludnosť.Prečo práve tam? Má to viacero vysvetlení. Vyberte si, ktoré je vám najbližšie:● V antickom Ríme si mysleli, že štvrtý prst ľavej ruky je spojený tenkým nervom so srdcom. Ak na tento prst prsteňom zatlačíme, láska snúbenice bude istá.● Indiáni zase priradzovali každý prst k jednej dôležitej osobe v našom živote. Prsteníček patril životnému partnerovi.● Kresťania v 6. storočí si tiež mysleli, že je prstenníček spojený žilkou so srdcom. Prsteň z lásky by mal byť preto na ňom.Na akej ruke sa nosí zásnubný prsteň pred svadbou, už viete. Kam sa dáva snubný prsteň? Ruka bližšie k srdcu je už predsa obsadená… Ale nie.rovnako ako zásnubný pri žiadosti o ruku.1. Nechá si ho na prstenníčku ľavej ruky nad snubným prsteňom. Napríklad prstene z ateliéru Bisaku sú na to prispôsobené a vytvárajú dokonalé kombinácie.2. Presunie ho na iný prst ľavej ruky, najčastejšie na prostredník.3. Zásnubný prsteň bude nosiť na prstenníčku pravej ruky.Nakoniec predsa záleží len na vás, kam si tieto najdôležitejšie šperky vášho života nasadíte. Podstatné je, že sú z pravej lásky. A žeTak starostlivo vyberajte.