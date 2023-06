Ako sa stať kráľovnou pláže: Doplnky pre dokonalý letný look

Bratislava 2. júna (OTS) - Ak ste už svoje vysnívané v mori produktov ulovila, je na čase zamyslieť sa nad plážovými doplnkami. Správne zvolené šaty alebo pareo pozdvihnú plavkový outfit o úroveň vyššie.Letné slnko býva neúprosné aj v našich podmienkach. Pokiaľ sa ale chystáte do nejakej exotickej destinácie, rozhodne si so sebou nezabudnite zabaliť pokrývku hlavy. Ideálne sú klobúky, ktoré čiastočne zatienia tvár, schovajú pred slnkom hlavu, a navyše vyzerajú úplne skvele. Ochránite vďaka nim aj svoje kadere , aby v lete netrpeli. Morská voda v kombinácii so slniečkom vlasy vysušuje. Tie sa potom štiepia, lámu a v prípade farbených vlasov sa môžu zmeniť aj farebné pigmenty. Namiesto blonďavej hrivy sa tak môžete vrátiť z dovolenky trebárs s ryšavou slamou. Najlepšou voľbou k vode sú slamáky bez podšívky, ktoré sú priedušnejšie ako látkové klobúky a umožňujú pokožke dýchať. Alternatívou sú štýlové šilty, ktoré ale plnia len funkciu zatienenia očí.Veľkú popularitu si v posledných rokoch získavajú takzvané rybárske klobúčiky, ktoré sa vrátili do módy. Sú ale šité z pevnej látky, často aj s podšívkou, takže hlava sa v nich môže potiť. Výhodou je, že ich môžete namočiť do vody, čo sa hodí na schladenie aj ako prevencia úpalu.Zdroj: Astratex, Vero Moda - dámsky klobúk Stella, Iconique - plážový šilt Edith, plážový klobúk MarleneVýber dámskych plážových doplnkov je ohromný. Pokiaľ teda tápete, aký kúsok si zaobstarať, zamerajte sa na to, čo od daného modelu očakávate. Asi najuniverzálnejším variantom sú plážové prikrývky a parea . Jedná sa v podstate o veľkú šatku, ktorá má nespočetné množstvo spôsobov nosenia a viazania. Pareo je možné prehodiť len tak cez ramená pri sedení na osuške, alebo môže dokonca poslúžiť priamo ako deka na opaľovanie. V pár jednoduchých krokoch ho ale premeníte na krásnu sukňu alebo zaujímavé šaty vďaka jednoduchému uviazaniu. Neviete si s viazaním parea rady? Pre letný štýl, prípadne zahalenie zadočku a nôh vám skvele poslúžia aj zavinovacie sukne.Alternatívou k plážovým prehozom sú kimona. Tie, ako už názov vypovedá, strihovo vychádzajúz tradičného japonského odevu. Kimona majú spravidla dĺžku tesne pod zadok alebo do polovice stehien, široké vzdušné rukávy a zavinovací strih so šnúrami alebo pásikom na stiahnutie a zaviazanie. Okrem klasických môžete naraziť aj na modely z čipky, ktoré vyzerajú skutočne luxusne a dodajú vám šmrnc.Zdroj: Astratex, Pieces - plážové pareo Alayna, plážová sukňa ONLY Madam, Esotiq - plážový župan LimayMáte radšej klasické strihy? Potom siahnite po plážových šatách . Od bežných letných šiat sa v podstate líšia iba tým, že sú ušité z ľahších materiálov, často priehľadných, aby dali vyniknúť plavkám. Na plážovú párty alebo do baru si vyberte odvážnejšie strihy bez ramienok alebo s úzkymi špagetovými ramienkami. Ako ochranu pred slnkom ale vždy zvoľte model s rukávmi, ktorý ochráni ramená a ruky pred spálením. Na výlet do mesta sa hodia napríklad krátke háčkované šaty, ktoré skvele doplnia džínsové šortky. Pre romantickejší vzhľad si môžete obliecť vzdušný bavlnený model s madeirou.Zdroj: Astratex, Iconique - plážové šaty Giana, plážové šaty Alyson, plážové šaty DKNY Sunshine AheadAk máte miesto kúpania v dochádzajúcej vzdialenosti, potrebujete plážovú tašku , do ktorej zabalíte všetky potrebné veci od deky cez opaľovacie prípravky po knihu. Na rozdiel od klasických kabeliek sú tašky k vode oveľa priestrannejšie a odolnejšie. Vďaka použitiu materiálov ako je polyester a bavlna sa len tak nepoškodí a nepoškriabu, čo by sa mohlo stať u koženej či koženkovej kabelke. Veľmi štýlové sú potom tašky z prírodných materiálov ako je slama či juta. Niekomu môže vadiť to, že plážové tašky majú väčšinou len jedno veľké vrecko a žiadne zapínanie. To sa však dá ľahko vyriešiť tým, že si zaobstaráte menšie zapínacie taštičky, do ktorých dáte ako mokré plavky, tak drobnosti ako kľúče, jelení loj alebo opaľovací krém.Zdroj: Astratex, Esotiq - plážová taška Levada, Mora Mora - plážová taška Couffin, plážová taška Vague