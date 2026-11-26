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Ako sa zmenila garážová brána
Od jednoduchej garáže k inteligentnej časti domu.
Autor OTS
Bratislava 26. novembra (OTS) - Ako sa v priebehu ostatných desaťročí menila úloha garážovej brány? Ešte pred niekoľkými desaťročiami išlo najmä o funkčné riešenie. Dnes vplýva na energetickú úspornosť, bezpečnosť a estetiku budovy a čoraz častejšie sa stáva aj súčasťou systému smart home. Evolúciu tejto kategórie dobre ilustruje história značky WIŚNIOWSKI – od prvej poľskej diaľkovo ovládanej brány po moderné riešenia vybavené automatickým ovládaním, triedou odolnosti RC2, autorskými panelmi a integráciou s automobilovými systémami.
Garáž, od ktorej sa všetko začalo
V histórii WIŚNIOWSKI garáž nie je výlučne miestom, pre ktoré vznikali ďalšie generácie brán. Je to tiež miesto, v ktorom sa začala história firmy. Keď v roku 1989 Andrzej Wiśniowski začínal prácu na vlastnom riešení, automatická garážová brána bola v Poľsku prakticky nedostupným prvkom. Prvá brána vznikla v garáži jeho otca. Konštrukcia využívala okrem iného páky, pružiny a elektrický zámok.
Z perspektívy dnešného trhu je obzvlášť dôležité, že toto riešenie veľmi rýchlo vyšlo mimo súkromnú garáž. Prvá brána vznikla pre rodinu, ale čoskoro sa objavili zákazníci so záujmom o kúpu. V priebehu pol roka sa výroba zvýšila z jednej brány týždenne na jednu denne. Tak sa začala nielen história firmy, ale aj cesta od garáže ako jednoduchého zázemia domu ku garáži, ktorá sa stala dôležitým prvkom moderného stavebníctva.
Prvá zmena: brána sa stáva súčasťou domu
Transformácia stavebníctva v oblasti rodinných domov po roku 2000 priniesla výraznú zmenu úlohy garáže. Čoraz častejšie prestávala byť samostatne stojacou budovou a začala sa stávať súčasťou domu. Spolu s tým rástli požiadavky na samotnú bránu. Popularitu si získavali segmentové brány, ktoré umožňovali realizáciu väčších garážových otvorov a zároveň zodpovedali rastúcim požiadavkám týkajúcim sa izolácie a tesnosti. V dôsledku toho prestala byť brána len uzáverom garáže. Stala sa prvkom budovy, ktorý musí spolupracovať s jej konštrukciou, energetickými parametrami a architektúrou.
Druhá zmena: vlastná technológia namiesto hotových prvkov
Rozvoj tejto kategórie si vyžadoval aj investície do výrobného zázemia. V roku 1997 spoločnosť WIŚNIOWSKI spustila vlastnú zinkovňu. Toto rozhodnutie umožňovalo kontrolovať kvalitu a trvácnosť prvkov využívaných pri výrobe brán, ako aj celý proces ich prípravy. V roku 2000 vznikla prvá linka na výrobu panelov pre segmentové brány v Poľsku. Bola to ďalšia etapa budovania vlastných technologických kompetencií. Panely sú jedným z kľúčových prvkov modernej brány – zodpovedajú okrem iného za izoláciu, tesnosť a trvácnosť konštrukcie. Pre výrobcu to znamenalo zmenu z úlohy firmy využívajúcej dostupné prvky smerom k podniku, ktorý samostatne vyvíja kľúčové technológie spojené s produktom.
Tretia zmena: brána ako multifunkčný produkt
Ďalšiu etapu priniesla brána PRIME, uvedená na trh v roku 2016. Spolu s ňou sa objavil autorský panel INNOVO s hrúbkou 60 mm. V tomto prípade vývoj produktu nespočíval v jednej výnimočnej funkcii. Kľúčové bolo spojenie niekoľkých oblastí: izolácie, trvácnosti, bezpečnosti, komfortu a dizajnu. Medzi parametrami sa uvádzal okrem iného koeficient prestupu tepla 0,33 W/m²K a trvácnosť minimálne 25 tisíc cyklov. Je to podstatná zmena z pohľadu celej kategórie. Garážová brána začína byť vnímaná nie ako jednotlivý mechanizmus, ale ako integrovaný produkt, ktorého jednotlivé parametre majú zodpovedať rôznym potrebám používateľa.
Štvrtá zmena: bezpečnosť sa stáva parametrom brány
S rastúcim povedomím investorov sa mení aj význam bezpečnosti. V roku 2021 spoločnosť WIŚNIOWSKI certifikovala garážové brány v triede RC2, čo potvrdil inštitút ift Rosenheim, rovnako ako súlad s normou DIN/TS 18194:2020. Autorské riešenie bolo patentované. Pre odvetvie je to dôležitý smer rozvoja: garážová brána je jedným z prvkov zatvárajúcich budovu, a preto sa jej bezpečnostné parametre môžu posudzovať v kontexte celého systému ochrany domu.
Piata zmena: estetika vychádza z garáže na fasádu
Súčasne sa mení vizuálna funkcia brány. S rozvojom súčasnej architektúry sa garáž čoraz častejšie stáva integrálnym prvkom domu, preto má význam nielen vzhľad brány zo strany fasády, ale aj jej povrchová úprava zvnútra. V riešeniach firmy WIŚNIOWSKI sú panely už roky štandardne z vnútornej strany povrchovo upravené vo farbe RAL 9002 a kovania sú lakované vo farbe prispôsobenej interiéru brány, namiesto toho, aby zostali v surovej, pozinkovanej povrchovej úprave. Pri bránach UniTherm a PRIME flexibilné medzipanelové tesnenia dodatočne zakrývajú pánty, vďaka čomu si krídlo zachováva jednotný a estetický vzhľad aj zo strany garáže.
Príkladom prístupu k estetike v špeciálnom vydaní je PRIME Black Edition, ktorú spoločnosť WIŚNIOWSKI uviedla na trh v roku 2020. V tomto variante čierna farebnosť zahŕňa nielen vonkajšiu stranu brány, ale aj jej vnútro, detaily a vodiace lišty. Toto riešenie reaguje na rastúci význam brány ako prvku ucelenej architektúry domu.
O dva roky neskôr spoločnosť WIŚNIOWSKI ako druhá firma v Európe zaviedla technológiu práškového lakovania panelov garážových brán. Technológia okrem iného zvyšuje odolnosť náteru voči UV žiareniu, mechanickému poškodeniu a poškriabaniu a umožňuje udržať lepšiu opakovateľnosť farby medzi jednotlivými výrobnými šaržami. Najpokročilejším príkladom tohto smeru je koncepcia „brány vo fasáde” – riešenia, pri ktorom sa brána môže vizuálne integrovať s fasádou budovy.
Šiesta zmena: od diaľkového ovládača k smartfónu a obrazovke auta
Ďalšou etapou vývoja je digitalizácia. Spoločnosť WIŚNIOWSKI začala s vývojom smart riešení už v roku 2015. Ďalším krokom bolo vypracovanie systému WIŚNIOWSKI Connected, ktorý bol navrhnutý tak, aby umožnil používateľovi pohodlné ovládanie produktov bez nutnosti vytvárania rozsiahlej infraštruktúry smart home. Dnes ide vývoj tohto riešenia ešte ďalej. Vďaka integrácii s Android Auto a Apple CarPlay môže vodič ovládať garážovú bránu, vjazdovú bránu a kompatibilné vchodové dvere priamo zo systému multimédií v aute. Mení sa teda aj spôsob chápania automatiky. Diaľkový ovládač, ktorý bol kedysi symbolom modernosti, bol nahradený riešeniami, v ktorých brána môže byť súčasťou väčšieho systému domu a auta.
Ďalšia etapa: digitálna história brány
Technologický vývoj dnes zahŕňa aj informácie súvisiace so samotným produktom. V roku 2025 spoločnosť WIŚNIOWSKI zaviedla Digital Product Passport. QR kód priradený k produktu poskytuje prístup okrem iného k dokumentácii, návodom a technickým údajom a riešenie umožňuje premýšľať o produkte v perspektíve celého jeho životného cyklu – od nákupu a montáže cez servis až po výmenu prvkov.
Čo ďalej s garážovou bránou?
História posledných niekoľkých desiatok rokov ukazuje, že vývoj garážovej brány prebiehal súčasne s premenami európskych domov. Najprv sa kládol dôraz na základnú funkčnosť. Neskôr sa objavila automatika, väčšie rozmery, izolácia a tesnosť. Následne sa pridala bezpečnosť, dizajn a integrácia s architektúrou. Dnes majú čoraz väčší význam smart riešenia, integrácia s inými zariadeniami a digitálna správa informácií o produkte.
Zmenila sa teda nielen samotná brána. Zmenilo sa aj to, čo očakávame od garáže. Dnes je integrálnou súčasťou moderného domu a brána v sebe spája konštrukčné, estetické, bezpečnostné a technologické funkcie. Napriek týmto zmenám garáž stále zostáva miestom, od ktorého sa môže začať niečo nové – tak ako pred rokmi, keď práve v garáži vznikla prvá brána WIŚNIOWSKI.
Garáž, od ktorej sa všetko začalo
V histórii WIŚNIOWSKI garáž nie je výlučne miestom, pre ktoré vznikali ďalšie generácie brán. Je to tiež miesto, v ktorom sa začala história firmy. Keď v roku 1989 Andrzej Wiśniowski začínal prácu na vlastnom riešení, automatická garážová brána bola v Poľsku prakticky nedostupným prvkom. Prvá brána vznikla v garáži jeho otca. Konštrukcia využívala okrem iného páky, pružiny a elektrický zámok.
Z perspektívy dnešného trhu je obzvlášť dôležité, že toto riešenie veľmi rýchlo vyšlo mimo súkromnú garáž. Prvá brána vznikla pre rodinu, ale čoskoro sa objavili zákazníci so záujmom o kúpu. V priebehu pol roka sa výroba zvýšila z jednej brány týždenne na jednu denne. Tak sa začala nielen história firmy, ale aj cesta od garáže ako jednoduchého zázemia domu ku garáži, ktorá sa stala dôležitým prvkom moderného stavebníctva.
Prvá zmena: brána sa stáva súčasťou domu
Transformácia stavebníctva v oblasti rodinných domov po roku 2000 priniesla výraznú zmenu úlohy garáže. Čoraz častejšie prestávala byť samostatne stojacou budovou a začala sa stávať súčasťou domu. Spolu s tým rástli požiadavky na samotnú bránu. Popularitu si získavali segmentové brány, ktoré umožňovali realizáciu väčších garážových otvorov a zároveň zodpovedali rastúcim požiadavkám týkajúcim sa izolácie a tesnosti. V dôsledku toho prestala byť brána len uzáverom garáže. Stala sa prvkom budovy, ktorý musí spolupracovať s jej konštrukciou, energetickými parametrami a architektúrou.
Druhá zmena: vlastná technológia namiesto hotových prvkov
Rozvoj tejto kategórie si vyžadoval aj investície do výrobného zázemia. V roku 1997 spoločnosť WIŚNIOWSKI spustila vlastnú zinkovňu. Toto rozhodnutie umožňovalo kontrolovať kvalitu a trvácnosť prvkov využívaných pri výrobe brán, ako aj celý proces ich prípravy. V roku 2000 vznikla prvá linka na výrobu panelov pre segmentové brány v Poľsku. Bola to ďalšia etapa budovania vlastných technologických kompetencií. Panely sú jedným z kľúčových prvkov modernej brány – zodpovedajú okrem iného za izoláciu, tesnosť a trvácnosť konštrukcie. Pre výrobcu to znamenalo zmenu z úlohy firmy využívajúcej dostupné prvky smerom k podniku, ktorý samostatne vyvíja kľúčové technológie spojené s produktom.
Tretia zmena: brána ako multifunkčný produkt
Ďalšiu etapu priniesla brána PRIME, uvedená na trh v roku 2016. Spolu s ňou sa objavil autorský panel INNOVO s hrúbkou 60 mm. V tomto prípade vývoj produktu nespočíval v jednej výnimočnej funkcii. Kľúčové bolo spojenie niekoľkých oblastí: izolácie, trvácnosti, bezpečnosti, komfortu a dizajnu. Medzi parametrami sa uvádzal okrem iného koeficient prestupu tepla 0,33 W/m²K a trvácnosť minimálne 25 tisíc cyklov. Je to podstatná zmena z pohľadu celej kategórie. Garážová brána začína byť vnímaná nie ako jednotlivý mechanizmus, ale ako integrovaný produkt, ktorého jednotlivé parametre majú zodpovedať rôznym potrebám používateľa.
Štvrtá zmena: bezpečnosť sa stáva parametrom brány
S rastúcim povedomím investorov sa mení aj význam bezpečnosti. V roku 2021 spoločnosť WIŚNIOWSKI certifikovala garážové brány v triede RC2, čo potvrdil inštitút ift Rosenheim, rovnako ako súlad s normou DIN/TS 18194:2020. Autorské riešenie bolo patentované. Pre odvetvie je to dôležitý smer rozvoja: garážová brána je jedným z prvkov zatvárajúcich budovu, a preto sa jej bezpečnostné parametre môžu posudzovať v kontexte celého systému ochrany domu.
Piata zmena: estetika vychádza z garáže na fasádu
Súčasne sa mení vizuálna funkcia brány. S rozvojom súčasnej architektúry sa garáž čoraz častejšie stáva integrálnym prvkom domu, preto má význam nielen vzhľad brány zo strany fasády, ale aj jej povrchová úprava zvnútra. V riešeniach firmy WIŚNIOWSKI sú panely už roky štandardne z vnútornej strany povrchovo upravené vo farbe RAL 9002 a kovania sú lakované vo farbe prispôsobenej interiéru brány, namiesto toho, aby zostali v surovej, pozinkovanej povrchovej úprave. Pri bránach UniTherm a PRIME flexibilné medzipanelové tesnenia dodatočne zakrývajú pánty, vďaka čomu si krídlo zachováva jednotný a estetický vzhľad aj zo strany garáže.
Príkladom prístupu k estetike v špeciálnom vydaní je PRIME Black Edition, ktorú spoločnosť WIŚNIOWSKI uviedla na trh v roku 2020. V tomto variante čierna farebnosť zahŕňa nielen vonkajšiu stranu brány, ale aj jej vnútro, detaily a vodiace lišty. Toto riešenie reaguje na rastúci význam brány ako prvku ucelenej architektúry domu.
O dva roky neskôr spoločnosť WIŚNIOWSKI ako druhá firma v Európe zaviedla technológiu práškového lakovania panelov garážových brán. Technológia okrem iného zvyšuje odolnosť náteru voči UV žiareniu, mechanickému poškodeniu a poškriabaniu a umožňuje udržať lepšiu opakovateľnosť farby medzi jednotlivými výrobnými šaržami. Najpokročilejším príkladom tohto smeru je koncepcia „brány vo fasáde” – riešenia, pri ktorom sa brána môže vizuálne integrovať s fasádou budovy.
Šiesta zmena: od diaľkového ovládača k smartfónu a obrazovke auta
Ďalšou etapou vývoja je digitalizácia. Spoločnosť WIŚNIOWSKI začala s vývojom smart riešení už v roku 2015. Ďalším krokom bolo vypracovanie systému WIŚNIOWSKI Connected, ktorý bol navrhnutý tak, aby umožnil používateľovi pohodlné ovládanie produktov bez nutnosti vytvárania rozsiahlej infraštruktúry smart home. Dnes ide vývoj tohto riešenia ešte ďalej. Vďaka integrácii s Android Auto a Apple CarPlay môže vodič ovládať garážovú bránu, vjazdovú bránu a kompatibilné vchodové dvere priamo zo systému multimédií v aute. Mení sa teda aj spôsob chápania automatiky. Diaľkový ovládač, ktorý bol kedysi symbolom modernosti, bol nahradený riešeniami, v ktorých brána môže byť súčasťou väčšieho systému domu a auta.
Ďalšia etapa: digitálna história brány
Technologický vývoj dnes zahŕňa aj informácie súvisiace so samotným produktom. V roku 2025 spoločnosť WIŚNIOWSKI zaviedla Digital Product Passport. QR kód priradený k produktu poskytuje prístup okrem iného k dokumentácii, návodom a technickým údajom a riešenie umožňuje premýšľať o produkte v perspektíve celého jeho životného cyklu – od nákupu a montáže cez servis až po výmenu prvkov.
Čo ďalej s garážovou bránou?
História posledných niekoľkých desiatok rokov ukazuje, že vývoj garážovej brány prebiehal súčasne s premenami európskych domov. Najprv sa kládol dôraz na základnú funkčnosť. Neskôr sa objavila automatika, väčšie rozmery, izolácia a tesnosť. Následne sa pridala bezpečnosť, dizajn a integrácia s architektúrou. Dnes majú čoraz väčší význam smart riešenia, integrácia s inými zariadeniami a digitálna správa informácií o produkte.
Zmenila sa teda nielen samotná brána. Zmenilo sa aj to, čo očakávame od garáže. Dnes je integrálnou súčasťou moderného domu a brána v sebe spája konštrukčné, estetické, bezpečnostné a technologické funkcie. Napriek týmto zmenám garáž stále zostáva miestom, od ktorého sa môže začať niečo nové – tak ako pred rokmi, keď práve v garáži vznikla prvá brána WIŚNIOWSKI.