Ako si neurobiť z bytu skleník

Bratislava 29. novembra (OTS) -Slnečné svetlo v izbách je síce fajn, ale všetkého veľa škodí. Nájsť optimálnu kombináciu svetelnej a tepelnej pohody nie je jednoduché. Spravidla si každá miestnosť vyžaduje individuálny prístup, podľa dĺžky slnečného svitu počas dňa. Izby s oknami na studenej strane by mali prepúšťať dnu dostatok svetla aj tepla, zatiaľ čo izby na teplej strane by mali prepúšťať dostatok svetla a súčasne čo najviac tepla odrážať. Problém je, že teplo i svetlo prichádza zo slnka ako jedna energia, navyše jej hodnota sa mení podľa aktuálneho počasia a ročného obdobia. Aby spotrebiteľ nemusel v byte robiť kompromis medzi denným svetlom a tepelnou pohodou, je v prípade okien nutné brať do úvahy nielen svetelnú, ale aj tepelnú priepustnosť skiel.konštatuje riaditeľ pre rozvoj obchodu spoločnosti Glassolutions Michal Široký. Najvyšší model týchto protislnenčných skiel oproti štandardnému trojsklu odrazí až o dve tretiny viac tepelnej energie a pritom si uchováva takmer rovnakú svetelnú priepustnosť. To znamená, že vpúšťa dnu dostatok svetla a zároveň znižuje teplotu v interiéri až o päť stupňov. Je to zásluhou toho, že krajné okenné tabule sú zvnútra pokovené, teda potiahnuté nízkoemisívnou vrstvou oxidu striebra, ktorá sa na ne nanáša katódovým rozprašovaním. Vzniká tým niečo ako neviditeľné zrkadlo, ktoré oknu prepožičiava vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti.Niekedy je však potrebné, aby do vnútorných priestorov prenikalo nielen čo najviac svetla, ale aj tepla. Týka sa to hlavne studených strán príbytkov, orientovaných na sever a východ, s minimom slnečných lúčov. Táto alternatíva sa stáva čoraz aktuálnejšou aj v súvislosti s novou európskou smernicou EPBD, podľa ktorej budú musieť od roku 2021 všetky nové stavby spĺňať požiadavky na takmer nulovú potrebu energie.zdôrazňuje M. Široký. Vyššie solárne zisky a priepustnosť svetla zabezpečuje pokovenie vnútorných strán krajných skiel viacnásobnými nanoskopickými vrstvami kovov, kovových a nekovových oxidov a nitridov.