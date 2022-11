Ako si vybrať zimnú bundu? Osvedčené rady

Bratislava 28. novembra (OTS) - Potrebujete novú bundu na zimu? Neviete, čím sa pri výbere riadiť? Nižšie sa budeme snažiť sústrediť na niekoľko dôležitých aspektov. Prezrite si jej zloženie, vyberte si vhodnú veľkosť, ale hlavne stavte na taký dizajn, ktorý bude dokonale pasovať k vašim každodenným setom.Ak hľadáte vhodný model bundy na chladné obdobia, venujte hlavne pozornosť jej vzhľadu. Mala by byť natoľko univerzálna, aby si poradila vo väčšine vašich setov - tých na bežné nosenie, v streetwearovom duchu, ako aj viac casualových, či osvedčila sa aj pri oficiálnejších príležitostiach. Jedine, ak hľadáte ponuku vyslovene na bežné nosenie a elegantnejší model vo vašom šatníku už visí. Vtedy siahnite po odvážnejších projektoch vo výrazných farbách alebo s neštandardným strihom. Najdôležitejšie je to, aby sa nová bunda dokonale hodila ku vášmu štýlu a dopĺňala obľúbené sety.Foto: Shopping King Louie / Shutterstock.comV súčasnosti v meste vládnu teplé a široké modely dámskych aj pánskych zimných búnd. Najčastejšie stretávame tie so športovým vzhľadom - s kapucňou, doplnené praktickými lemami pri zápästiach a s predĺženým strihom. To spôsobuje, že vás ešte viac objímu pohodlím počas chladnejších dní a navyše vám umožnia jednoducho stvoriť vrstvený look. Najdôležitejšie je však to, aby samotná bunda taktiež zaručovala tepelné pohodlie a ochranu pred vlhkosťou v prípade dažďa či sneženia. Preto je dobré, ak jej povrch pokrýva materiál odpudzujúci vlhkosť - najčastejšie môžeme vidieť zimné bundy pokryté polyestrom či nylonom. Keď má aj dodatočnú nepremokavú membránu, o to lepšie pre vás. Vnútorná vrstva by mala byť príjemná na dotyk. Ak bude mať dodatočné oteplenie - ďalší plus. K tomu zvýšený golier, priestranná kapucňa, ktorá ochráni pred vetrom a predĺžený strih, ktorý sa postará o to, aby mal teplo zaručené väčší povrch vášho tela.Ale okrem materiálu a strihu bundy na zimu je potrebné venovať pozornosť aj vhodnej veľkosti. To od toho závisí, ako v nej budete vyzerať, a zároveň vám zaručí aj vyššiu úroveň tepelného pohodlia. Teplá zimná bunda musí mať adekvátnu veľkosť. Nemôže byť príliš krátka ani príliš otiahnutá - vtedy bude jednoducho nepohodlná, a vy si pod ňu nebudete môcť obliecť teplejšie oblečenie. Nemôže byť ani príliš voľná, keďže bude väčšia pravdepodobnosť, že pod ňu prejde chladný vzduch. Preto treba k výberu zimnej bundy pristúpiť individuálne. Ich veľkosti sa môžu líšiť v závislosti od značky a modelu - pred nákupom dôkladne skontrolujte možnosť výmeny a porovnajte ich so svojimi bundami. Ak premýšľate, akú veľkosť si vybrať, keďže sa líšia len mierne, siahnite po väčšej z nich, aby ste mali možnosť obliecť si pod ňu teplejší sveter, obľúbenú mikinu alebo niekoľko vrstiev oblečenia.