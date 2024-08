Ako ušetriť peniaze pri kúpe leteniek?

Bratislava 20. augusta (OTS) - Preto či už ste skúsení cestovatelia, ktorí videli takmer celý svet alebo ste v sebe vášeň pre cestovanie objavili až nedávno - predstavujeme vám našich šesť tipov na to, ako pri kúpe leteniek ušetriť nemalé financie. Tak čo, ste pripravení objavovať svet a spoznávať nepoznané bez toho, aby ste zruinovali svoj rozpočet?Zvyčajný proces plánovania dovolenky sa začína výberom destinácie, pokračuje plánovaním aktivít a končí kúpou leteniek. Čo tak si tento proces obrátiť a skúsiť sa prispôsobiť, termínom i destináciou, tomu, čo je práve najvýhodnejšie?V prípade, že chcete skutočne ušetriť si skúste najskôr vyhľadať lacné letenky do destinácie, ktorá vám je sympatická aj napriek tomu, že ste ju prvotne neplánovali navštíviť - každý kút sveta má predsa niečo do seba!Ak chcete cestovať ekonomicky, zmeňte to! Sú preplnené pláže, vysoké ceny, dlhé rady v obchodoch či nekonečné čakanie v reštauráciách skutočne to, po čom túžite? Cestovanie mimo hlavnej sezóny so sebou prináša množstvo výhod a fakt, že ušetríte na letenkách je už iba taká čerešnička na torte.Nezabudnite však, že obdobie hlavnej sezóny/mimo hlavnej sezóny sa líši v závislosti od konkrétnej destinácie - kým v Európe zažívame hlavnú sezónu a najvyššie ceny počas letných mesiacov, v obľúbených tropických destináciách, v rovnakom čase, pretrváva obdobie dažďov, teda obdobie mimo hlavnej sezóny.Ak sa teda, napríklad chystáte objavovať krásy európskeho Amsterdamu mimo hlavnej sezóny, urobte tak od septembra do apríla, porovnajte si ceny leteniek jednotlivých leteckých spoločností a letenky Amsterdam si kúpte za čo najvýhodnejšiu cenu.Vynikajúcim spôsobom ako ušetriť financie za letenky je sledovanie webových stránok, ktoré sú zamerané na porovnávanie cien jednotlivých leteckých spoločností. Nájdete tam prehľad cien, rôznych iných relevantných informácii a, naviac, ušetríte si obrovské množstvo času, ktorý by ste inak strávili prehľadávaním webových stránok konkrétnych aeroliniek.Vo všeobecnosti platí, že čím viac batožiny, tým drahšia letenka. Časy, kedy bola batožina v cene letu sa, s príchodom nízkonákladových leteckých spoločností, skončili a dnes sme už povinní si za všetko poriadne priplatiť. Preto vám odporúčame obmedziť množstvo batožiny a zbaliť si skutočne iba nevyhnutné veci. Toaletné i kozmetické potreby si predsa môžete kúpiť aj po prílete, priamo v destinácii, ktorú ste si vybrali.Obmedziť môžete aj množstvo oblečenia, ktoré si so sebou nesiete - vo väčšine dovolenkových destinácií dnes už nájdete práčovne, kde vám za malý poplatok vyperú a vyžehlia všetko, čo potrebujete. Tým nielenže ušetríte na poplatkoch za extra batožinu, no zároveň sa vyhnete zbytočnému noseniu veľkých a ťažkých kufrov.Množstvo leteckých spoločností svojim zákazníkom ponúka možnosť zapojenia sa do ich vernostného programu. Následne, po každom absolvovanom lete, získavate body, za ktoré neskôr môžete využívať rôzne výhody, ako napríklad zvýhodnené ceny na letenky či rôzne extra vylepšenia.Povráva sa, že letecké spoločnosti, prostredníctvom takzvaných cookies, kontrolujú vašu históriu vyhľadávania na ich webových stránkach, a ak si všimnú, že opakovane vyhľadávate ten istý let, môžu zvyšovať ceny. Samozrejme, sú to iba nepotvrdené domnienky, avšak ak si chcete byť istí, že ceny, ktoré vidíte nie sú ničím ovplyvnené, vymažte si v prehliadači cookies alebo použite anonymný režim, takzvané inkognito okno.Flexibilita, načasovanie, šikovnosť - to je ten kľúč k úspechu! Pozorne sledujte ponuky všetkých leteckých spoločností, porovnávajte, buďte otvorení rôznym alternatívam, využívajte všetky dostupné nástroje a pamätajte si, že financie, ktoré ušetríte pri kúpe leteniek môžete investovať do nezabudnuteľných zážitkov. To znie dobre, však?