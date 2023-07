Ako vytvoriť brožúry v 6 krokoch

Bratislava 28. júla (OTS) - Alebo prečo je dobré vytvoriť si brožúry najskôr nanečisto? Prečítajte si náš článok.Hneď na začiatku si musíte ujasniť,tvoríte. Iným spôsobom budete pristupovať k výrobe brožúr pre násťročných, inak pre manažérov a úplne odlišne napríklad pre seniorov. Vždy si položte niekoľko otázok.Chcete, aby navštívili vašu predajňu? Alebo aby využili váš zľavový kód a nakúpili v e-shope? Možností je veľa.Grafika predáva. A často oveľa viac než text. Ak chcete zákazníkov zaujať, pracujte sa ďalšími prvkami. Nezabudnite ani na logo. Práve to je totiž ten hlavný prvok, podľa ktorého si vás zákazníci zapamätajú. Brožúra a farby vášho loga. Všetko by malo byť v harmónii.Papier vo veľkej miere rozhoduje o tom, ako bude brožúra pôsobiť na zákazníkov. Každý materiál má svoje výhody a nevýhody, ktoré treba zvážiť. Naperfektne vyniknú farby. Na druhej strane však musíte počítať s odleskami, ktoré môžu robiť neplechu hlavne na jasnom svetle či slnku.vyberte v momente, keď sa chcete pustiť do tlače brožúry v čiernobielom variante. Je zaujímavé, že matný papier veľa ľudí považuje za luxusnejší a reprezentatívnejší než lesklý. Ak teda plánujete výrobu firemných tlačovín, siahnite radšej po matnom papieri.V poslednom čase sú populárne, ktoré má v svojej ponuke napríklad tlačiareň Point4me. Tento papier oceníte, ak vám záleží na životnom prostredí. Jeho použitím dáte ako firma najavo, že vám príroda nie je ľahostajná. A to si všimnú aj vaši zákazníci. V neposlednom rade musíme vyzdvihnúť aj zaujímavú textúru papiera. Ak si nie ste istí, aký materiál vybrať, požiadajte tlačiareň o. Tlačiareň Point4me vám ho pošle na vyžiadanie zdarma. Výber správneho papiera tak bude oveľa jednoduchší.Spravodajca, katalóg, časopis alebo jedálny lístok? Každá brožúra bude mať inú väzbu. V ponuke Point4me nájdete zošívané brožúry s obálkou, zošívané brožúry bez obálky, lepenú väzbu V2 alebo samostatné listy. Môžete si tak vybrať väzbu, ktorá bude perfektne vyhovovať vašim potrebám. Môžete však ísť úplne iným smerom a od konkurencie sa odlíšiť aj v tomto ohľade. Nech už je vaša predstava akákoľvek, skúste tlačiareň o nej informovať. Tlačiareň Point4me ponúka, a tak vám bez problémov vytlačí materiály podľa vašich požiadaviek.Aby ste zaujali klientov, musíte sa odlíšiť. Originálnou väzbou, pútavou grafikou alebo použitím moderných prvkov.Čo napríklad umiestniť na brožúry a katalógy? Alebo pomocouodkázať klientov na produktové video, sociálne siete či rezervačný systém? Do toho! Jedným klikom si klienti prezrú produkt do najmenších detailov alebo si s vami rovno rezervujú stretnutie. S inovatívnymi prvkami určite nešliapnete vedľa.Možno sa vám to zdá zbytočné, opak je však pravdou. Ak sa chystáte na, oplatí sa vám urobiť si najskôr maketu. Vďaka tomu uvidíte, ako bude brožura či katalóg vyzerať. Budete tak mať priestor na prípadné úpravy. A to se oplatí. Do tlače brožúry na skúšku sa môžete pustiť aj na domácej tlačiarni. Lepší variant je, v ktorej plánujete vyrábať brožúry. Tlačiareň. A tak vám bez problémov zhotovia tlačovinu aj nanečisto.