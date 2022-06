Aký si vybrať kotol na tuhé palivo

Cena, pohodlie, ekológia

Ako premýšľať pri výbere

Doplnkový alebo výhradný zdroj vykurovania

Ručné alebo automatické prikladanie

A teraz to palivo…

Aký kotol na pevné palivo do domu?

Bratislava 2. júna (OTS) - Aby ste si mohli užívať zimu s nohami v teple, musíte zavčasu premyslieť, ako a čím budete kúriť. Prečítajte si, aké výhody a nevýhody majúKeď si vyberáte, musíte. Dôležitá je. Koľko bude stáť zariadenie? Koľko bude stáť palivo, ktoré bude potrebovať? A aká náročná budez hľadiska ovládania?Bude zaťažovať životné prostredie? Akú emisnú triedu si vybrať? Ako zamedziť vzniku splodín?Aby sa vám z toho nezatočila hlava, bez príkras vám povieme, ako v princípe o kotloch na tuhé palivo premýšľať.. To znamená, že palivo sa spaľovaním premení na teplo pre vás.do ovzdušia a poskytujú ajna jedno naloženie vďaka veľkej násypnej šachte.Než si vyberiete ideálne palivo pre vás, ujasnite si základné požiadavky na vykurovanie. Tie sa síce navzájom ovplyvňujú, ale aj tak si ich prejdeme pekne poporiadku.1. Bude pre vás kúrenie kotlom na tuhé palivo2. Chcete prikladať vždy3. Chcete ako palivo používaťNiektorí používatelia, napríklad s plynovým kotlom alebo elektrokotlom. Ktorý zdroj tepla je hlavný a ktorý doplnkový, to sa líši podľa preferencií majiteľa.Niektorí ľudia nemajú od pondelka do piatku čas ani chuť na prikladanie, preto v tomto období. Iní zase primárne kúria drevom a plynom alebo elektrinou, len keď nie sú doma.A potom sú takí, ktorí kúria drevom, len keď ho majú k dispozícii, napríklad z vlastnej záhrady. A niekto kúri celú sezónu kotlom na tuhé palivo.Preto, vždy záleží na vašich preferenciách a chuti.môžete využívať pri všetkých moderných kotloch na pelety alebo uhlie, ktoré majú zásobník. Do zásobníka alebo násypky, ktorá má rôznu veľkosť, manuálne nasypete palivo a. Minimálne 3 dni, ale. Alebo dokonca celú sezónu, keď budete mať priestor na silo.Je dôležité nechať si na začiatku dobre nastaviť kotol, aby sám dokázal temperovať teplotu a na diaľku sa sám zapáliť. Môžete ho totiž (väčšinou)Na druhej strane sú automatické kotly do určitej miery závislé na elektrickej energii. Tobyť môžu a nemusia. Na ručné prikladanie sú kotly na uhlie, drevo a rôzne typy brikiet. Prikladáte výhradne ručne. Kotol naložíte, a keď vyhasne, spolu s kotlom chladne aj váš dom. Aj preto sa, ktorá uloží prebytočné teplo „do seba” a otepľuje priestor, keď kotol vyhasne. Spojenie ručného kotla s akumulačnou nádobouTeraz sa presunieme k jednotlivým typom tuhého paliva.Pelety sú malé lisované valčeky dreva. Kotly so zásobníkom ich dokážu dopĺňať sami., kúsky dreva, ktoré pri spracovaní na pílach odpadajú. Ide o ekologický spôsob vykurovania, pretože kedysi končil tento odpad na skládkach alebo sa pálil.a v rámci roka len mierne kolíše (po sezóne sa dajú kúpiť lacnejšie). Podľa najnovších údajov spotrebuje rodinný dom pri vykurovaní peletami cca(pri výkone kotla 20 kW).Malý a štandardizovaný tvar peliet umožňuje kotlom na pelety dopĺňať si palivo samostatne, a to vrátane zapálenia.Vykurovanie peletami je považované za. Odporcovia kotlov na pelety majú strach o budúcu dostupnosť peliet a prekáža im ich závislosť na elektrickej energii. Také strachy však nie sú podložené vierohodnými faktami.Kúrenie drevom je klasika. Keď ho navyše prepojíte s akumulačnou nádržou, nevyžaduje ani vašu plnú pozornosť. Vykurovanie drevom je klasika. Milovníci dreva hovoria, že teplo z dreva je iné, vraj dlhšie vydrží, je teplejšie a navyše drevo dom prevonia.Čo však treba zobrať do úvahy sú. Než hodíte drevo do krbu, kachlí alebo kotla, mali by ste ho totiž nechať poriadne vyschnúť. Ideálne 2 roky.Podľa údajov sa za rok v rodinnom dome spotrebuje okolona vykurovanie pri výkone kotla 20 kW.Niekomu sa môže javiť ako nevýhoda, že aj. Niektorí zákazníci oceňujú jednoduché ovládanie a. Ak kúrite výhradne drevom, môžete, ktorá ukladá teplo, a keď kotol vyhasne, použije sa zohriata voda na vykurovanie domu.Kúrenie uhlím je momentálne najlacnejší spôsob vykurovania. Navyše si kotly so zásobníkom dokážu palivo dávkovať sami.Čierne a hnedé uhlie sú sedimentárne horniny, ktoré vznikli z dreva tlejúceho pod vodou hlavne v prvohorách a druhohorách. Uhlie je veľmi horľavá surovina a radí sa medzi neobnoviteľné zdroje.Kúrenie uhlím je. Spotreba za rok sa pre rodinný dom pohybuje okolo. Existujú isté obavy, že sa cena paliva môže veľmi výrazne zvyšovať kvôli ekologickej politike, ktorá nepraje jeho používaniu. Taký názor sa zatiaľ nepotvrdil.Keď sa rozhodnete,, prichádza na rad konkrétny výber značky. Odporúčame vám vybrať si takú, ktorá má dobré zastúpenie vo vašom regióne, pretože, aby vám vybrala správny rozmer a výkon kotla. Tá vám kotol u značky objedná, potom nainštaluje a v ideálnom prípade ajVýber kotla nenechávajte na emóciách., ktorý vás prevedie nákupným procesom až k správnemu zapojeniu kotla.