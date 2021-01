Alan Alda, známy ako Hawkeye Pierce zo seriálu M.A.S.H., má 85 rokov

Alan Alda (druhý sprava) a herci zo seriálu M*A*S*H, foto z archívu. Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 28. januára (TASR) - Jeho meno si diváci spájajú predovšetkým s postavou chirurga Hawkeyho Piercea z kultového seriálu M.A.S.H. Alana Aldu však do svojich filmov Zločiny a poklesky, Tajomná vražda na Manhattane, Všetci hovoria: Milujem ťa obsadil aj Woody Allen. Alda sa ako herec, režisér a scenárista podpísal tiež pod vlastné filmové projekty ako Štyri ročné obdobia či Betsyina svadba.Americký herec, scenárista a režisér Alan Alda, držiteľ viacerých Zlatých glóbusov a cien Emmy, bude mať vo štvrtok 28. januára 85 rokov.Alan Alda, vlastným menom Alphonso Joseph D'Abruzzo, sa narodil 28. januára 1936 v New Yorku v rodine herca Roberta Aldu a revuálnej tanečnice a bývalej Miss Manhattanu Joan Brownovej. Umelecké priezvisko Alda, ktoré si dal už jeho otec, vzniklo skrátením mien ALphonso a D'Abruzzo.Ako malý chlapec prekonal Alan Alda detskú obrnu. Vážne ochorenie zvládol aj vďaka experimentálnej liečbe, ktorú vyvinula austrálska zdravotná sestra Elizabeth Kenneyová. Po dvoch rokoch cvičenia a plávania sa jeho nohy rozhýbali a mohol sa vrátiť do školských lavíc medzi vrstovníkov.Počas štúdia na strednej cirkevnej škole účinkoval v školských divadelných predstaveniach, prispieval do študentských novín a písal vlastné divadelné hry. Po strednej škole začal študovať anglický jazyk na Fordhamskej univerzite v New Yorku, ale využil aj možnosť stráviť nejaký čas na parížskej Sorbonne.V roku 1955 dostal jeho otec ponuku účinkovať v špionážnom televíznom seriáli Secret File, U.S.A. Seriál sa nakrúcal v Amsterdame, vďaka čomu sa Alan Alda zoznámil nielen s holandskou metropolou, ale objavil sa aj v niekoľkých epizódach televízneho projektu po boku svojho otca. V Amsterdame sa zhoršil psychický stav jeho matky natoľko, že sa s ňou vrátil do New Yorku. Aldov otec ostal v Európe, neskôr sa s matkou rozviedol a založil si novú rodinu v Taliansku.So svojou manželkou klarinetistkou a fotografkou Arlene Weissovou sa Alan Alda zoznámil počas vysokoškolského štúdia. Vzali sa v roku 1957 a z ich dlhoročného manželského zväzku sa narodili tri dcéry - Eve, Elizabeth a Beatrice.Alan Alda, ktorý herectvo nikdy neštudoval, dostal prvú väčšiu úlohu v roku 1963 vo filme Gone Are the Days! (Preč sú dni!) režiséra Nicholas Webstera. O päť rokov neskôr stvárnil hlavnú postavu novinára a spisovateľa Georgea Plimptona vo filme Paper Lion (Papierový lev, 1968), pod ktorý sa ako režisér podpísal Alex March. Hlavné postavy si strihol aj v thrilleroch ako The Mephisto Waltz (Koncert pre Satana, r. Paul Wendkos, 1971) a To Kill a Clown (Zabiť klauna, r. George Bloomfield, 1972).Absolútny zlom v Aldovej kariére nastal v roku 1972, keď len šesť hodín pred nakrúcaním pilotnej epizódy, prijal účinkovanie v seriáli M.A.S.H. (Mobile Army Surgical Hospital), v ktorom stvárnil hlavnú postavu - kapitána chirurga Hawkeyeho Pierca.Seriálu z prostredia vojenskej poľnej nemocnice odohrávajúceho sa počas kórejskej vojny v 50. rokoch minulého storočia, predchádzal úspešný rovnomenný celovečerný film Roberta Altmana z roku 1970. Vo filme Hawkeyeho Pierca stvárnil Donald Sutherland. Predlohou filmu aj seriálu bol román spisovateľa a chirurga Richarda Hookera.Kultový seriál plný humorných situácií, bonmotov, komických postavičiek, ale aj protivojnových odkazov sa nakrúcal od roku 1972 do roku 1983. Alda sa neskôr na seriáli podieľal nielen herecky, ale aj scenáristicky a režisérsky. Je autorom alebo spoluautorom 20 epizód seriálu a 30 ich režíroval.Alda bol tiež jediným mužským predstaviteľom seriálu, ktorý nechýbal ani v jednej epizóde. Spolu s herečkou Lorettou Switovou, predstaviteľkou majorky Margaret Houlihanovej, sa objavil v pilotnej i záverečnej časti seriálu.Vďaka seriálu získal päť cien Emmy - tri za herecký výkon a po jednej za réžiu a scenár. Postava Hawkeyeho Pierca mu vyniesla aj šesť Zlatých glóbusov a sedem cien People's Choice Awards či cenu Humanitas.Okrem seriálu M.A.S.H. stvárnil Alda v 70. rokoch minulého storočia hlavnú postavu v komédii Same Time, Next Year (Na budúci rok v rovnakom čase, r. Robert Mulligan, 1978), alebo v melodráme The Seduction of Joe Tynan (Pokušenie Joea Tynana, r. Jerry Schatzberg, 1979), v ktorej si zahral po boku Meryl Streepovej.Aldov zmysel pre intelektuálny humor využil tiež legendárny filmový tvorca Woody Allen, ktorý ho obsadil do filmov Crimes and Misdemeanors (Zločiny a poklesky, 1989), Manhattan Murder Mystery (Tajomná vražda na Manhattane) a Everyone Says I Love You (Všetci hovoria: Milujem ťa, 1996).Nielen herecký talent, ale aj scenáristické či režisérske schopnosti predviedol Alda prostredníctvom vlastných filmových projektov ako The Four Seasons (Štyri ročné obdobia, 1981), Sweet Liberty (Sladká sloboda, 1986), A New Life (Nový život, 1988) či Betsy's Wedding (Betsyina svadba, 1990).Nomináciu na Oscara mu vyniesla postava senátora Ralpha Owena Brewstera vo filme The Aviator (Letec, 2004), ktorý režíroval Martin Scorsese. V rokoch 2004 až 2006 sa predstavil aj v obľúbenom seriáli The West Wing (Západné krídlo), alebo v snímke Stevena Spielberga Bridge of Spies (Most špiónov, 2015).V roku 2018 herec, scenárista a režisér Alan Alda informoval, že trpí Parkinsonovu chorobou. Aj napriek vážnej chorobe si zahral v romantickej komédii Marriage Story (Manželská história, 2019).