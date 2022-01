Alan Alexander Milne, autor Macka Pú, sa narodil pred 140 rokmi

Žena s ochranným rúškom na tvári držé balón s Mackom Púom. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 30. septembra 2021 drevený most, ktorý sa objavil ako ilustrácia v pôvabnej rozprávkovej knihe Medvedík Pu. Foto: TASR/AP

Londýn/Bratislava 18. januára (TASR) - Alan Alexander Milne vyštudoval síce matematiku, ale známym sa stal ako autor Macka Pú. Inšpiráciou mu bol syn a jeho plyšový medvedík, ktorý dostal meno Winnie podľa medveďa z londýnskej ZOO. Príbehy plyšového medvedíka, ktoré budú mať čochvíľa 100 rokov, dodnes bavia deti na celom svete aj vďaka animovaným spracovaniam z dielne spoločnosti Walt Disney.Od narodenia britského spisovateľa Alana Alexandra Milneho, autora viacerých divadelných hier a románov, uplynie v utorok 18. januára 140 rokov.Alan Alexander Milne sa narodil 18. januára 1882 v Londýne. Počiatočné vzdelanie nadobudol v súkromnej škole, ktorú viedol jeho otec John Vine Milne. Medzi jeho učiteľov patril napríklad Herbert George Wells, britský spisovateľ a jeden z priekopníkov žánru sci-fi. Neskôr študoval na Westminster School Royal College a štúdium matematiky úspešne ukončil na prestížnej Trinity College v Cambridge. Už počas štúdií uverejňoval v študentskom časopise Granta satirické príspevky, ktoré upútali pozornosť známeho humoristického periodika Punch, kde sa Milne aj zamestnal.V roku 1913 sa oženil. O dva roky neskôr aj napriek svojmu pacifistickému presvedčeniu vstúpil do armády a zúčastnil sa bojov v prvej svetovej vojne ako signalizačný dôstojník. Odpor k vojne zhrnul v diele Peace with Honour z roku 1934.Po skončení vojny sa vrátil do časopisu Punch, ale okrem redaktorskej práce sa venoval tiež písaniu divadelných hier. Jednou z najúspešnejších sa stala komédia Mr. Pim Passes By (1919), ktorá sa hrala nielen na britských javiskách, ale aj v Spojených štátoch. V roku 1922 vydal aj detektívny román The Red House Mystery, či ďalšiu úspešnú divadelnú hru The Dover Road, ktorá sa dočkala premiéry aj na javisku na newyorskom Broadwayi.V roku 1920 sa mu narodil jediný syn Christopher Robin Milne a krátko po jeho prvých narodeninách, keď ako darček dostal plyšového medvedíka, začala sa písať história obľúbených príbehov macka Pú. Boli preložené do mnohých svetových jazykov, vrátane slovenčiny.Inšpiráciou pre Milneho nebol len synov plyšový medvedík, ale aj ďalšie jeho hračky ako plyšový tiger, prasiatko, či oslík v knihe vystupujúci pod menom Iáčik. Aj Milneho syn sa stal predlohou malého chlapca - kamaráta zvieratiek, vystupujúceho pod menom Christopher Robin. Všetky hračky Milneho syna sú od roku 1987 vystavené vo verejnej knižnici v New Yorku (The New York Public Library).Prvá knižná zmienka o svetoznámom medvedíkovi sa objavila v Milneho veršovanej publikácii pre deti When We Were Very Young (Keď sme boli veľmi mladí) z roku 1924. V decembri 1925 uverejnil Milne v denníku London Evening News už prvý príbeh macka Pú, ktorý rozprával o tom ako medvedík stretne včely. O rok neskôr uzrela svetlo sveta prvá kniha Winnie-the-Pooh (Macko Pú, 1926).Po ďalšej knihe detských veršov Now We Are Six (1927), vydal Milne pokračovanie mackových príbehov pod názvom The House at Pooh Corner (1928).Všetky Milneho detské knihy ilustroval Ernest Howard Shepard, ktorý kvôli presnosti obrázkov pricestoval do Sessexu, kde Milneho rodina žila.Príbehy o plyšovom medvedíkovi nepreslávili len ich autora, ale aj Milneho syna. Christopher Robin Milne sa spočiatku tešil popularite, ale neskôr ako študent stredoškolskej internátnej školy zažil aj výsmech a šikanu zo strany spolužiakov. Vzťah s rodičmi v jeho dospelosti naštrbil aj sobáš so sesternicou Lesley de Selincourtovou.Alan Alexander Milne utrpel v roku 1952 cievnu mozgovú príhodu s trvalými zdravotnými následkami. Autor svetoznámych kníh o dobrodružstvám medvedíka zomrel 31. januára 1956 vo veku 74 rokov.