< sekcia Magazín
Alany a Alanovia sú dôvtipní a nepokojní
Alany ovplyvňuje planéta Venuša. Alanov ovplyvňujú zase Saturn a Urán.
Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Krstné mená Alan, Alana majú keltský pôvod a v preklade znamenajú "súlad, svornosť". Nositeľov týchto na Slovensku ojedinelých mien oslovujeme aj Ali, Alanko, Ala, Alka. Meniny oslavujú v rovnaký deň - 8. marca.
Od najútlejšieho veku sú Alan aj Alana v správaní rezervovaní. Nositelia týchto mien sú dôvtipní a nepokojní. Rovnako ako ich zvierací totem lastovička zbožňujú slnko a nezľaknú sa žiadnej dlhšej cesty.
Nemožno o nich povedať, že štúdium ich priťahuje. Sú veľmi vitálni a zároveň aj odolní. Potrebujú to na realizáciu rušného života. Vždy u nich prevláda schopnosť s prehľadom vyriešiť problém.
Alanov ovplyvňujú planéty Saturn a Urán. Ich obľúbená farba je tmavomodrá, ochranné rastliny náprstník, rozmarín, ochranné kamene perla a rubín.
Alany ovplyvňuje planéta Venuša. Ich obľúbená farba je zelená, ochranné rastliny myší chvost a šafran, ochranný kameň opál.
Nemali by sa hnevať na iných za svoje chyby a správať sa samoľúbo. Prospeje im veľa ovocia, najmä jablká a hrozno.
Od najútlejšieho veku sú Alan aj Alana v správaní rezervovaní. Nositelia týchto mien sú dôvtipní a nepokojní. Rovnako ako ich zvierací totem lastovička zbožňujú slnko a nezľaknú sa žiadnej dlhšej cesty.
Nemožno o nich povedať, že štúdium ich priťahuje. Sú veľmi vitálni a zároveň aj odolní. Potrebujú to na realizáciu rušného života. Vždy u nich prevláda schopnosť s prehľadom vyriešiť problém.
Alanov ovplyvňujú planéty Saturn a Urán. Ich obľúbená farba je tmavomodrá, ochranné rastliny náprstník, rozmarín, ochranné kamene perla a rubín.
Alany ovplyvňuje planéta Venuša. Ich obľúbená farba je zelená, ochranné rastliny myší chvost a šafran, ochranný kameň opál.
Nemali by sa hnevať na iných za svoje chyby a správať sa samoľúbo. Prospeje im veľa ovocia, najmä jablká a hrozno.