Albert je nespútaný

Bratislava 8. apríla (TASR) - Mužské meno Albert má germánsky pôvod, na Slovensku je ojedinelé a vo voľnom preklade znamená "vznešený". Meniny oslavujú Albertovia 8. apríla. Albertovia sa údajne ponášajú na morské koníky, ich totemové zviera. Aj tie "spia" pod vodou a zrazu sa z ničoho nič vyhupnú do obranného postoja.



Rodičia by sa mali usilovať chápať zložitú nespútanú Albertovu povahu. Jeho malý vnútorný svet je pre neho dôležitejší ako to, čo sa deje okolo neho. Už v útlom detstve dokážu byť veľmi milí, ale aj tvrdohlavo zaťatí. Nevšedné správanie im dodáva tajuplný pôvab, ale nepomáha dosiahnuť v zamestnaní nadpriemerné výsledky. Sú životaschopní, no pomerne rýchlo sa unavia. Pozor by si mali dávať na ochorenia očí a priedušiek.



Albertov ovplyvňujú planéty Saturn a Urán. Šťastné farby týchto mužov sú zelená a tmavomodrá. Ochranné rastliny medovka, baza a divozel, ochranné kamene ametyst, perla a achát.