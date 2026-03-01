< sekcia Magazín
Albínovia sú jemní a tajomní
Albínovia by mali využívať viac svoju intuíciu a nepodliehať nervozite.
Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Mužské meno Albín má latinský pôvod a v preklade znamená "biely". S nositeľmi tohto mena sa na slovenskom území stretávame výnimočne a meniny oslavujú 1. marca.
Albínovia sú milí, jemní a tajomní. Sú tiež pohotoví ako morský koník, ich totemové zviera. Svoje súkromie si starostlivo chránia. Je pre nich oveľa dôležitejšie ako dianie okolo nich.
Pôsobia na nás tak, akoby ustavične kolísali medzi dvoma svetmi. Ako študenti dosahujú väčšinou priemerné výsledky a v práci je to podobné.
Ich šťastné farby sú čierna a tmavomodrá. Ochranné rastliny medovka a nezábudka, ochranné kamene ametyst a jaspis.
Albínovia by mali využívať viac svoju intuíciu a nepodliehať nervozite.