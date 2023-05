Album 7edem slovenskej skupiny Team vychádza v reedícii

Bratislava 5. mája (TASR) - Album 7edem skupiny Team s hitom Krátke lásky vychádza v reedícii. Legendárna slovenská poprocková skupina Team nahrala svoj siedmy radový štúdiový album s príznačným názvom 7edem v roku 2000 pre vydavateľstvo Forza Music. V zostave skupiny sa popri Pavlovi Haberovi, Dušanovi Antalíkovi, Milanovi Dočekalovi a Ivanovi Válkovi prvýkrát objavil, zatiaľ ako hosť, jej neskorší základný člen Juraj Tatár. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Album, na ktorom je dvanásť piesní, autorsky pripravili kmeňoví autori skupiny (Antalík, Habera, Dočekal, Kinček) spolu s textárom Dušanom Hevierom a vytvorili kolekciu typicky "teamovských" piesní s výraznými refrénmi a prepracovanými aranžmánmi vrátane megahitu Krátke lásky. Album 7edem prvýkrát vychádza na vinylovej LP platni.



"Album 7edem má niekoľko zaujímavých prvenstiev. Je to prvý album, ktorý bol v roku 2000 vydaný v novovzniknutom vydavateľstve Forza Music. Je to prvý album, ktorý bol nahratý v novovybudovanom súkromnom štúdiu Pavla Haberu. A je to prvý album, na ktorom sa v zostave skupiny Team objavil ako nový kmeňový člen Juraj Tatár," spomína Július Kinček, spoluautor a producent albumu a pridáva ešte jednu zaujímavosť: "Výber pilotného singla nechala tentoraz skupina Team na Forzu, kde sa na túto tému uskutočnil niekoľkohodinový brainstorming tvorivých pracovníkov, až to chvíľami pôsobilo komicky ako v amerických filmoch. Voľba nakoniec padla na pieseň Krátke lásky a ukázalo sa, že to bolo dobré rozhodnutie."