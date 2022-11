Album Nestrieľajte do labutí vyšiel na vinylovej platni

Bratislava 23. novembra (TASR) - Album Nestrieľajte do labutí skupiny Nocadeň vyšiel v reedícii na vinylovej platni. Košická formácia bratov Kopinovcov si na jeho uvedenie do života pozvala speváka Petra Nagya. Nestrieľajte do labutí je štvrtým albumom skupiny a druhým, ktorý po albume Aurora vychádza vo vinylovej verzii. Premiérovo vyšiel v roku 2006.



Album, ktorý vyšiel pred 16 rokmi, sa takéhoto slávnostného aktu nikdy nedočkal. Svoj dlh voči nemu aj voči fanúšikom teraz Nocadeň splatili pri jeho vinylovej verzii. "Návrat vinylov nám pomohol splatiť jeden dlhoročný rest. Pred 16 rokmi, keď pôvodne vyšiel tento album, sme ho totiž nepokrstili. Boli sme také trucovité deti, vtedy nám pripadalo 'cool' neurobiť to. Vďaka tejto LP už môžeme mať čisté svedomie a nemusí nás to už ťažiť," hovorí spevák Rasťo Kopina.



Nagy vyprevadil do sveta vinylovku pierkami čiernych labutí. Voľba krstného otca bola podľa kapely vcelku jednoduchá. "Peter Nagy zohral v našom hudobnom vývoji veľkú úlohu. V čase, keď sme ako malí spoznávali hudbu, vrcholila 'nagymánia'. Petrove texty mali vždy veľkú hĺbku, a aj preto sme si do jednej z našich skladieb 'požičali' úryvok z jeho piesne," povedal spevák.



"Pre mňa je to veľmi zlomový album, pretože vznikol v období, keď sme menili vydavateľa, čo bola pre nás veľká zmena. Keď som ho tvoril, už som bol otcom, takže to bola ďalšia zmena. Tretia zmena, ktorá bola dosť zásadná, bola zvuková, pretože po tých rokoch, keď sme zbierali skúsenosti a sami sa učili štúdiovej práci, album zadefinoval náš charakteristický zvuk," uviedol Kopina pre TASR.



"Pre mňa je to jeden z najobľúbenejších albumov, dodnes mám k nemu veľmi dobrý vzťah. Tie pesničky z neho žijú ďalej na koncertoch. Sú to skladby medzi fanúšikmi obľúbené, ktoré nemôžeme vynechať. Keby sme nezahrali Tvoj monohlas alebo Voľným pádom, tak by ľudia z koncertu odchádzali nespokojní," dodal pre TASR Kopina.