Album Queen Greatest Hits prekonal rekord.Predalo sa z neho 7 miliónov

Londýn 20. júla (TASR) - Britská rocková skupina Queen sa zapísala do histórie ako prvá kapela, ktorej sa podarilo predať sedem miliónov kópií samostatného albumu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica BBC News.



Prvú kolekciu najväčších hitov skupiny Queen s názvom Greatest Hits (1981) vlastní v súčasnosti každá štvrtá domácnosť v Spojenom kráľovstve, uviedla spoločnosť Official Charts.



Tento album, ktorý obsahuje single ako "We Will Rock You" a "Bohemian Rhapsody", je už roky stálicou medzi bestsellermi.



Gitarista skupiny Brian May označil najnovší úspech za "radostnú správu". "To sa ešte žiadnemu albumu v histórii nepodarilo. Ďakujeme, vážime si to," uviedol May vo vyhlásení.



"Vďaka britskému publiku a jeho nekonečne skvelému vkusu sa tento album stal najpredávanejším v histórii. Veľmi pekne ďakujeme, sme poctení a pokorní. Vzdávame vám poctu," dodal vo vyhlásení bubeník kapely Roger Taylor.



"Keď bol v roku 1981 vydaný po prvý raz, boli albumy typu greatest hits, ktoré sa týkali celej kariéry, pomerne zriedkavé a boli doménou len tých najväčších interpretov," uviedol Martin Talbot, výkonný riaditeľ spoločnosti Official Charts.



Druhý výberový album skupiny Queen - Greatest Hits II - bol vydaný len mesiac pred smrťou jej speváka Freddieho Mercuryho. Hudobník zomrel 24. novembra 1991 vo veku 45 rokov.



Najčastejšie streamovanou skladbou z predmetného albumu je "Bohemian Rhapsody", ktorá sa môže pochváliť 240 miliónmi streamov iba v samotnom Spojenom kráľovstve.



Na webovej platforme Spotify je skupina Queen v súčasnosti 31. najstreamovanejším interpretom na svete - pred ďalšími klasickými interpretmi ako The Beatles, ktorí sú na 44. mieste, a Michaelom Jacksonom, ktorý je na 68. mieste.



Podľa účtovnej závierky, ktorú predložila spoločnosť Queen Productions Ltd, predaj a streamovanie ich hudby priniesli v minulom finančnom roku honoráre vo výške 39 miliónov libier.