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Album Songs for Boys & Girls Mekyho Žbirku vychádza po 30 rokoch znova
Teraz sa pre veľký záujem vracia v reedícii a prvýkrát aj na vinyle.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Pred 30 rokmi nahral Miro Žbirka album Songs for Boys & Girls hlavne pre svoje vtedy malé deti Lindu a Davida. Teraz sa pre veľký záujem vracia v reedícii a prvýkrát aj na vinyle. Na albume Meky intenzívne pracoval so svojou mamičkou Ruth Gale-Žbirkovou, rodáčkou z Londýna. Skladby v angličtine, známe ako nursery rhymes, mu ako malému spievala a pri nahrávaní opravovala texty a vyberala tie najznámejšie anglické uspávanky a popevky, ako napríklad Old MacDonald Had a Farm, Ten Green Bottles, January, February, March a ďalšie. Album otvára Mekyho autorský duet Oh Me Oh My s Janou Kirschner. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.
Zámerom nebolo vytvoriť učebnú pomôcku v klasickom ponímaní, aj keď neskôr album začali využívať v školách ako prostriedok, ktorý hravou formou pomáhal deťom dostať „do ucha“ tú správnu angličtinu. Meky k projektu pristúpil veľmi zodpovedne ako ku každému albumu, a tak vznikla kompletná hudobná nahrávka, na ktorej sa okrem iných podieľal aj svetovo rešpektovaný gitarista Ivan Král, ktorý spolupracoval s Patti Smith, Iggym Popom, Davidom Bowiem a ďalšími svetovými hviezdami. Hravé spojenie angličtiny s hudbou je dôvodom, prečo je album Songs for Boys & Girls žiadaný aj po 30 rokoch.
Deti, pre ktoré album pôvodne vznikol, už vyrástli, ale stále prichádzajú ďalšie. S nimi rodičia, ktorí hľadajú spôsob, ako dostať deti k angličtine prirodzene a bez pocitu, že ju musia študovať len z učebnice. Obal albumu vznikol v Základnej škole Londýnska, kam vtedy chodila Mekyho dcéra Linda. So spolužiakmi v triede maľovali Mekyho a on im k tomu hral na gitare skladby z albumu.
Autorom obalu a fotografie Mekyho s deťmi je slovenský fotograf Rudo Prekop. K histórii albumu patrí aj jeho pôvodný krst, z ktorého sú archívne fotografie. Do života ho uviedla Mekyho vtedy malá dcéra Linda, pre ktorú nahrávka vznikala spolu s Mekym a Tomášom Filipom z Universal Music. A Universal Music teraz, po 30 rokoch, titul znova vydáva na CD a LP.
Album pokrstí v pondelok 7. septembra v kníhkupectve Panta Rhei v bratislavskom Auparku Miro Jaroš za účasti Dievčenského speváckeho zboru pod vedením Adriana Kokoša.
Zámerom nebolo vytvoriť učebnú pomôcku v klasickom ponímaní, aj keď neskôr album začali využívať v školách ako prostriedok, ktorý hravou formou pomáhal deťom dostať „do ucha“ tú správnu angličtinu. Meky k projektu pristúpil veľmi zodpovedne ako ku každému albumu, a tak vznikla kompletná hudobná nahrávka, na ktorej sa okrem iných podieľal aj svetovo rešpektovaný gitarista Ivan Král, ktorý spolupracoval s Patti Smith, Iggym Popom, Davidom Bowiem a ďalšími svetovými hviezdami. Hravé spojenie angličtiny s hudbou je dôvodom, prečo je album Songs for Boys & Girls žiadaný aj po 30 rokoch.
Deti, pre ktoré album pôvodne vznikol, už vyrástli, ale stále prichádzajú ďalšie. S nimi rodičia, ktorí hľadajú spôsob, ako dostať deti k angličtine prirodzene a bez pocitu, že ju musia študovať len z učebnice. Obal albumu vznikol v Základnej škole Londýnska, kam vtedy chodila Mekyho dcéra Linda. So spolužiakmi v triede maľovali Mekyho a on im k tomu hral na gitare skladby z albumu.
Autorom obalu a fotografie Mekyho s deťmi je slovenský fotograf Rudo Prekop. K histórii albumu patrí aj jeho pôvodný krst, z ktorého sú archívne fotografie. Do života ho uviedla Mekyho vtedy malá dcéra Linda, pre ktorú nahrávka vznikala spolu s Mekym a Tomášom Filipom z Universal Music. A Universal Music teraz, po 30 rokoch, titul znova vydáva na CD a LP.
Album pokrstí v pondelok 7. septembra v kníhkupectve Panta Rhei v bratislavskom Auparku Miro Jaroš za účasti Dievčenského speváckeho zboru pod vedením Adriana Kokoša.