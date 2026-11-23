< sekcia Magazín
Album Vianočný deň Tublatanky vychádza v reedícii
Autorskou novinkou bola titulná pieseň Vianočný deň, ktorú zložil priamo pre tento album.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Tublatanka, jedna z najpopulárnejších rockových skupín na Slovensku i v Čechách, sa po dvadsiatich rokoch teší z vydania reedície svojho sviatočného titulu s názvom Vianočný deň. Vychádza vo verziách 2 LP a CD k 20. výročiu vzniku v remastrovanej reedícii a prvýkrát na vinyle. Obal obsahuje aj archívne fotografie. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Desiaty štúdiový a druhý vianočný album nadväzuje na predchádzajúcu vianočnú tvorbu z roku 1993, album Poďme bratia do Betlehema. Pôvodné ľudové koledy upravil Maťo Ďurinda v rockovom štýle. „Slovensko má veľa krásnych vianočných kolied a túžili sme spracovať do rockového štýlu ďalšie piesne, aby ich ľudia poznali a mohli si nimi spríjemniť atmosféru obdobia Vianoc,“ vyjadril sa Ďurinda.
Autorskou novinkou bola titulná pieseň Vianočný deň, ktorú zložil priamo pre tento album. Nahrávka kombinuje tradičnú sviatočnú atmosféru s energickým gitarovým zvukom, melodickými sólami a charakteristickým prejavom lídra skupiny. „K našej originálnej skladbe Vianočný deň sme urobili videoklip, ktorý sme natáčali tri dni na rôznych miestach Slovenska. Na snehu na Malinom Brde, na zámku v Pezinku a pred historickým kostolom na brale v Dražovciach. V klipe hralo malé trojročné dievčatko, Barborka, a pod stromčekom sa objavilo aj psie šteniatko,“ prezrádza po rokoch Ďurinda a dodáva: „Ako traja králi sme prechádzali s darmi cez pole s repkou olejnou a poriadne sme si zašpinili obleky. Pri natáčaní klipu sme sa veľa nasmiali a veľmi sme si to užili.“
Piesne z albumov Poďme bratia do Betlehema a Vianočný deň odznejú v tomto predvianočnom období na koncertoch skupiny Tublatanka, ktoré budú so špeciálnym pódiovým vizuálom a neopakovateľnou vianočnou atmosférou a kde nebudú chýbať ani ich najväčšie hity. Koncerty Vianoce s Tublatankou sa uskutočnia 1. decembra v Žiline, 12. decembra v Topoľčanoch a 15. decembra v Bratislave vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.
Desiaty štúdiový a druhý vianočný album nadväzuje na predchádzajúcu vianočnú tvorbu z roku 1993, album Poďme bratia do Betlehema. Pôvodné ľudové koledy upravil Maťo Ďurinda v rockovom štýle. „Slovensko má veľa krásnych vianočných kolied a túžili sme spracovať do rockového štýlu ďalšie piesne, aby ich ľudia poznali a mohli si nimi spríjemniť atmosféru obdobia Vianoc,“ vyjadril sa Ďurinda.
Autorskou novinkou bola titulná pieseň Vianočný deň, ktorú zložil priamo pre tento album. Nahrávka kombinuje tradičnú sviatočnú atmosféru s energickým gitarovým zvukom, melodickými sólami a charakteristickým prejavom lídra skupiny. „K našej originálnej skladbe Vianočný deň sme urobili videoklip, ktorý sme natáčali tri dni na rôznych miestach Slovenska. Na snehu na Malinom Brde, na zámku v Pezinku a pred historickým kostolom na brale v Dražovciach. V klipe hralo malé trojročné dievčatko, Barborka, a pod stromčekom sa objavilo aj psie šteniatko,“ prezrádza po rokoch Ďurinda a dodáva: „Ako traja králi sme prechádzali s darmi cez pole s repkou olejnou a poriadne sme si zašpinili obleky. Pri natáčaní klipu sme sa veľa nasmiali a veľmi sme si to užili.“
Piesne z albumov Poďme bratia do Betlehema a Vianočný deň odznejú v tomto predvianočnom období na koncertoch skupiny Tublatanka, ktoré budú so špeciálnym pódiovým vizuálom a neopakovateľnou vianočnou atmosférou a kde nebudú chýbať ani ich najväčšie hity. Koncerty Vianoce s Tublatankou sa uskutočnia 1. decembra v Žiline, 12. decembra v Topoľčanoch a 15. decembra v Bratislave vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.