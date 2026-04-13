Aleš je aktívny
Títo muži niekedy vyžadujú nemožné.
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Mužské meno Aleš je českou podobou ruského mena Alexej, ktoré je gréckeho pôvodu a znamená "obranca". Nositeľov tohto na Slovensku menej častého mena oslovujeme Alino, Ali. Meniny oslavujú 13. apríla.
Alešovia sú veľmi aktívni a pozorní muži. Ak treba, vedia vyvinúť úsilie, ale vedia sa tiež tváriť ako mŕtvi, tak ako orgován, ich rastlinný totem, ktorý očakáva jar.
Títo muži niekedy vyžadujú nemožné. Majú spoľahlivú a najmä intenzívnu pamäť. Sú aj spoločenskí a chvíľami až nebezpečne zvedaví. V náročných situáciách vedia šikovne kľučkovať.
Sú životaschopní, ale predsa sa stáva, že prejavujú isté obavy o svoje zdravie. Mali by sa vystríhať duševnej prepracovanosti a vyhýbať sa najmä konzumácii cukru a mastného mäsa.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastná farba Alešov je červená ako víno. Ochranné rastliny cesnak, chmeľ, horčica, ochranné kamene chalcedón a karneol.
Alešovia sú veľmi aktívni a pozorní muži. Ak treba, vedia vyvinúť úsilie, ale vedia sa tiež tváriť ako mŕtvi, tak ako orgován, ich rastlinný totem, ktorý očakáva jar.
Títo muži niekedy vyžadujú nemožné. Majú spoľahlivú a najmä intenzívnu pamäť. Sú aj spoločenskí a chvíľami až nebezpečne zvedaví. V náročných situáciách vedia šikovne kľučkovať.
Sú životaschopní, ale predsa sa stáva, že prejavujú isté obavy o svoje zdravie. Mali by sa vystríhať duševnej prepracovanosti a vyhýbať sa najmä konzumácii cukru a mastného mäsa.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastná farba Alešov je červená ako víno. Ochranné rastliny cesnak, chmeľ, horčica, ochranné kamene chalcedón a karneol.