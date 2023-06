Alex Newell a Harrison Ghee ako prví nebinárni herci získali cenu Tony

New York 12. júna (TASR) - Americký herec Alex Newell získal v nedeľu ako prvý interpret s otvorene priznanou nebinárnou rodovou identitou cenu Tony za najlepší mužský herecký výkon v muzikáli. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Newell (30) divákov elektrizoval svojou rolou v muzikáli Shucked. Kritikov zaujal najmä svojím originálnym predvedením piesne Independently Owned v prvom dejstve.



"Po tomto som túžil celý život. Každému, kto si myslí, že to nedokáže, sa pozriem priamo do tváre. Človek dokáže všetko, čo si zaumieni," povedal Newell počas ďakovnej reči.



Newell, známy z televízneho seriálu Glee, sa na 76. ročníku udeľovania cien Tony zaradil k americkému hercovi J. Harrisonovi Gheemu. Ghee, ktorý je tiež nebinárny, získal na rovnakom galavečeri v newyorskom United Palace cenu Tony v podobnej kategórii za výkon v muzikáli "Some Like It Hot".



Newell, ktorý pochádza zo štátu Massachusetts, debutoval na Broadwayi v obnovenej hre "Once on This Island" v roku 2017. "Shucked", nový muzikál plný slovných hračiek, získal na tohtoročnú cenu Tony deväť nominácií.



Nebinárna identita je zastrešujúci termín pre rodové identity, ktoré nie sú výlučne mužské ani ženské.