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Alex Warren predstavil singel Passenger
Skladbu napísal sám Alex Warren a o produkciu sa postaral Adam Yaron.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Spevák, skladateľ a hudobník Alex Warren, ktorý rúca rebríčky a láme rekordy po celom svete, odhalil podrobnosti o svojom druhom štúdiovom albume s názvom Wildchild. Novinka vyjde 28. augusta. Oficiálnu upútavku, v ktorej účinkuje známy herec Kevin James, si môžu fanúšikovia vypočuť už teraz. Oznámenie sprevádza nový singel Passenger, ktorý má všetky ambície stať sa tohtoročným letným hitom. Skladbu napísal sám Alex Warren a o produkciu sa postaral Adam Yaron. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Správa o pripravovanom albume nadväzuje na nedávno úspešné single Fine Place To Die a Fever Dream, ale predovšetkým na jeho neuveriteľný debut You'll Be Alright, Kid, ktorý obsahoval okrem iného hit Ordinary. Album mladému umelcovi vyniesol viac ako deväť miliárd prehratí, cenu MTV VMA 2025 pre najlepšieho nového umelca a titul najlepšieho nového umelca roku 2025 podľa prestížneho magazínu Billboard.
Na albume Wildchild Warren ešte viac odkrýva celú škálu svojho intímneho a zraniteľného pesničkárstva. Jeho bohatý, precítený hlas si podmanil poslucháčov po celom svete hneď v roku 2021, keď vstúpil na scénu, a vlani ho katapultoval medzi najpredávanejších a najstreamovanejších autorov súčasnosti. Alex na novom albume vyzdvihuje ako radostné, tak hlboko bolestné témy, ktoré sú pre neho osobne veľmi blízke, avšak pre poslucháčov univerzálne zrozumiteľné.
Album sa dotýka tém straty, zármutku a následnej cesty ďalej. Mapuje jeho nový život a zároveň oslavuje dary a životnú múdrosť, ktoré mu otec odovzdal - ako počas spoločného života, tak pri lúčení. „Keď som vyrastal, otec mi hovoril Wildchild (divoké dieťa), takže toto slovo pre mňa malo vždy zvláštny význam a dokonca ho mám aj vytetované,“ zdôveril sa Warren.
Správa o pripravovanom albume nadväzuje na nedávno úspešné single Fine Place To Die a Fever Dream, ale predovšetkým na jeho neuveriteľný debut You'll Be Alright, Kid, ktorý obsahoval okrem iného hit Ordinary. Album mladému umelcovi vyniesol viac ako deväť miliárd prehratí, cenu MTV VMA 2025 pre najlepšieho nového umelca a titul najlepšieho nového umelca roku 2025 podľa prestížneho magazínu Billboard.
Na albume Wildchild Warren ešte viac odkrýva celú škálu svojho intímneho a zraniteľného pesničkárstva. Jeho bohatý, precítený hlas si podmanil poslucháčov po celom svete hneď v roku 2021, keď vstúpil na scénu, a vlani ho katapultoval medzi najpredávanejších a najstreamovanejších autorov súčasnosti. Alex na novom albume vyzdvihuje ako radostné, tak hlboko bolestné témy, ktoré sú pre neho osobne veľmi blízke, avšak pre poslucháčov univerzálne zrozumiteľné.
Album sa dotýka tém straty, zármutku a následnej cesty ďalej. Mapuje jeho nový život a zároveň oslavuje dary a životnú múdrosť, ktoré mu otec odovzdal - ako počas spoločného života, tak pri lúčení. „Keď som vyrastal, otec mi hovoril Wildchild (divoké dieťa), takže toto slovo pre mňa malo vždy zvláštny význam a dokonca ho mám aj vytetované,“ zdôveril sa Warren.