Alexander je výrazne pracovitý

Bratislava 27. februára (TASR) - Mužské meno Alexander má grécky pôvod a v preklade znamená "obranca mužov". Nositeľov tohto nielen na ruskom území, ale aj na Slovensku zaužívaného mena, oslovujeme väčšinou Alex, Saša. Meniny oslavujú 27. februára.



Na to, aby sme ich dobre pochopili, treba vedieť, že ich totemovým zvieraťom je krab. Napredujú, útočia, cúvajú a "zahrabávajú sa do piesku". Práve tak sa správajú často aj nositelia mena Alexander, ktorí sú inak väčšinou veľmi atraktívni a svojhlaví.



Alexandrovia sú vo svojej podstate nezávislí, aj keď prahnú po rodine, v ktorej nachádzajú lásku a istotu. Títo muži sú inteligentní, výrazne pracovití a prívetiví. Majú spoľahlivú a intenzívnu pamäť. Disponujú riadiacimi schopnosťami, preto sa z nich môžu stať napríklad šéfovia spoločností.



Ich šťastné farby sú biela, zelená a strieborná. Ochranné rastliny Alexandra sú rumanček, rozmarín, ochranné kamene perla a rubín. Potrebujú dostatok pohybu a mali by obmedziť konzumáciu cukru.