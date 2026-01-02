< sekcia Magazín
Alexandra a Karina majú veselú povahu
Alexandry aj Kariny majú pohotové reakcie. Sú veľmi zvedavé, cieľavedomé a majú veselú povahu. Disponujú priam neuveriteľnou pamäťou.
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Krstné meno Alexandra je odvodené z mužského mena Alexander, má grécky pôvod a znamená "obranca mužov". Nositeľky tohto mena oslovujeme Saška, Saša. Ženské meno Karina má taliansky pôvod, staršou podobou je meno Karin a v preklade znamená "pekná", "milá". Dievčatká a dámy s týmto menom oslovujeme Karinka, Karin. Meniny oslavujú spolu s Alexandrami 2. januára.
Alexandry aj Kariny majú pohotové reakcie. Sú veľmi zvedavé, cieľavedomé a majú veselú povahu. Disponujú priam neuveriteľnou pamäťou. Vždy všetko vedia a ak aj nie, tak sa usilujú do danej problematiky preniknúť. Rady sa učia a štúdium im nerobí problémy. V profesii, ktorú si zvolia, sú zvyčajne perfektné. Kariny a Alexandry majú silne vyvinutú intuíciu. Sú aj pôvabné a presvedčivé. Ľudí dokážu s prehľadom nielen zaujať, ale si ich aj získať.
Naoko majú vynikajúce zdravie, no v skutočnosti je nestále. Nositeľky týchto mien by sa mali vyhýbať častému ponocovaniu. Obľúbená farba spomínaných dám je tmavomodrá, ochranná rastlina puškvorec a ochranný kameň rubín.
