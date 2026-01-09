Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 9. január 2026Meniny má Alexej
< sekcia Magazín

Alexej je nesmelý

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Správanie Alexejov je zvláštne. Často sa ponárajú do vlastného podvedomia a tam rozvíjajú svoju fantáziu, ktorá ich izoluje od reality.

Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Mužské meno Alexej má grécky pôvod a v preklade znamená "záštita, pomoc". Nositeľov tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme Saša, Lexa, Alex a meniny oslavujú 9. januára.

Správanie Alexejov je zvláštne. Často sa ponárajú do vlastného podvedomia a tam rozvíjajú svoju fantáziu, ktorá ich izoluje od reality. Patria medzi nesmelých ľudí. Alexejovia študujú iba pre seba, sú samoukovia. Majú predpoklady, aby sa stali nezávislými umelcami, no nájdeme medzi nimi napríklad aj osamelých cestovateľov.

Nositelia krstného mena Alexej budú zrejme po celý život potrebovať oporu silného a chápajúceho blízkeho človeka. Ich zdravie nie je vždy v norme. Majú chúlostivý žalúdok, a tak by sa mali vyhýbať hlavne mastným jedlám.

Obľúbené farby Alexejov sú biela a strieborná, ochranná rastlina rumanček, ochranný kameň nefrit.
.

Neprehliadnite

Blanár vyjadril podporu šéfovi dánskej diplomacie ohľadom Grónska

Fico: SR a ČR obnovia spoločné rokovania vlád, najbližšie bude v Česku

Autobus pri Rankovciach zišiel z cesty, boli v ňom prevažne deti

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa