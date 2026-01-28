< sekcia Magazín
Alfonz je flexibilný
Ak sa s nositeľmi tohto na Slovensku zriedkavého mena stretneme, oslovujeme ich Alf, Alfík, Ali.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Mužské krstné meno Alfonz má nemecký pôvod a v preklade znamená "pripravený na boj". Ak sa s nositeľmi tohto na Slovensku zriedkavého mena stretneme, oslovujeme ich Alf, Alfík, Ali.
Alfonzovia, ktorí oslavujú meniny 28. januára, sú ako ich totemové zviera chobotnica – aktívni. Títo muži si vedia s prehľadom zorganizovať svoje záležitosti. Žijú často dvojtvárnym životom. Jedna tvár Alfonzov je verejná, druhá diskrétna.
Majú vynikajúcu pamäť a niekedy sú až priveľmi zvedaví. Alfonzom miestami chýba objektívnosť a ich sebavedomie hraničí s pýchou. Už ako chlapci vedia celkom presne, v akej oblasti chcú pracovať. Vo svojej profesii sú svedomití a flexibilní.
Alfonzovia majú plodnú myseľ, takže sa z nich stávajú prevažne bádatelia alebo projektanti. Ťažko sa dá usúdiť, či majú niekoho radi, lebo ich správanie často diktuje túžba po úspechu. Zdravie majú dobré, pozor by si však mali dávať na tráviaci systém.
Obľúbené farby Alfonzov sú žltá a medená. Ich ochranné rastliny sú mak a nechtík, ochranné kamene jantár a olivín.
