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Alfréd je diskrétny
Alfrédovia vynikajú najmä intuíciou, dokážu ísť problémom pod kožu, máločo ich zaskočí.
Autor TASR
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Bratislava 18. júna (TASR) - Mužské meno Alfréd má anglický pôvod a jeho význam je "múdry radca". Nositeľov tohto mena oslovujeme Alf, Alfík, Fredy.
Alfrédovia, ktorí majú meniny 19. júna, sú veľmi citovo založení. Túto vlastnosť často skrývajú, venujú sa vlastnému svetu a navonok pôsobia uzavreto a placho. Sú diskrétni a zdvorilí. Títo muži vás nikdy neprezradia, môžete sa na nich spoľahnúť.
K štúdiu nových poznatkov pristupujú zodpovedne, vždy však vlastnou metódou. Vyberajú si informácie, ktoré ich zaujímajú, ostatné úspešne ignorujú.
Alfrédovia vynikajú najmä intuíciou, dokážu ísť problémom pod kožu, máločo ich zaskočí. Vždy rátajú s tou horšou alternatívou. Musia si dávať pozor na intelektuálnu prepracovanosť. Fyzická únava, na ktorú sa neraz ponosujú, pramení skôr z vrodenej lenivosti.
Prospeje im, ak sa budú stravovať pravidelne a do jedálneho lístka si zaradia viac ovocia a kyslomliečne výrobky.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú biela a zelená. Ochranné rastliny podbeľ, levanduľa, ochranné kamene tigrie oko a citrín.
Alfrédovia, ktorí majú meniny 19. júna, sú veľmi citovo založení. Túto vlastnosť často skrývajú, venujú sa vlastnému svetu a navonok pôsobia uzavreto a placho. Sú diskrétni a zdvorilí. Títo muži vás nikdy neprezradia, môžete sa na nich spoľahnúť.
K štúdiu nových poznatkov pristupujú zodpovedne, vždy však vlastnou metódou. Vyberajú si informácie, ktoré ich zaujímajú, ostatné úspešne ignorujú.
Alfrédovia vynikajú najmä intuíciou, dokážu ísť problémom pod kožu, máločo ich zaskočí. Vždy rátajú s tou horšou alternatívou. Musia si dávať pozor na intelektuálnu prepracovanosť. Fyzická únava, na ktorú sa neraz ponosujú, pramení skôr z vrodenej lenivosti.
Prospeje im, ak sa budú stravovať pravidelne a do jedálneho lístka si zaradia viac ovocia a kyslomliečne výrobky.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú biela a zelená. Ochranné rastliny podbeľ, levanduľa, ochranné kamene tigrie oko a citrín.