< sekcia Magazín
Alica je sebaistá
Tieto dámy svoje kontakty s vplyvnými ľuďmi inteligentne využívajú na to, aby presadili svoje záujmy, pretože sú ctižiadostivé.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Ženské meno Alica má nejasný pôvod. Je pravdepodobne odvodené zo staronemeckého mena Adelheid, čo v preklade znamená "vznešená bytosť". Na slovenskom území sa toto meno vyskytuje málokedy.
Alice majú meniny 6. septembra. Patria k ženám, ktoré vedia dotiahnuť svoje plány. Sú sebaisté a pomerne panovačné. V škole dosahujú Alicky celkom dobré výsledky, no dôležitejší je pre ne výber povolania. Najlepšie sa cítia v pozícii, ktorá prináša trochu rizika. Často sú obdarené umeleckým talentom.
Tieto dámy svoje kontakty s vplyvnými ľuďmi inteligentne využívajú na to, aby presadili svoje záujmy, pretože sú ctižiadostivé. Mali by si dávať pozor na prepracovanie a dožičiť si čas na spánok.
Ovplyvňujú ich planéty Jupiter a Neptún. Alicine šťastné farby sú svetlozelená, modrá a biela. Ochranné rastliny skorocel, pľúcnik, kamene akvamarín a smaragd.
Alice majú meniny 6. septembra. Patria k ženám, ktoré vedia dotiahnuť svoje plány. Sú sebaisté a pomerne panovačné. V škole dosahujú Alicky celkom dobré výsledky, no dôležitejší je pre ne výber povolania. Najlepšie sa cítia v pozícii, ktorá prináša trochu rizika. Často sú obdarené umeleckým talentom.
Tieto dámy svoje kontakty s vplyvnými ľuďmi inteligentne využívajú na to, aby presadili svoje záujmy, pretože sú ctižiadostivé. Mali by si dávať pozor na prepracovanie a dožičiť si čas na spánok.
Ovplyvňujú ich planéty Jupiter a Neptún. Alicine šťastné farby sú svetlozelená, modrá a biela. Ochranné rastliny skorocel, pľúcnik, kamene akvamarín a smaragd.