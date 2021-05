Alvaro Soler presúva turné, v Bratislave vystúpi budúci rok

Bratislava 10. mája (TASR) – Španielska hviezda Alvaro Soler presúva koncerty v rámci turné European Summer Tour 2020 na rok 2022. Alvaro so svojou kapelou navštívi bratislavskú NTC arénu 27. mája 2022. Zakúpené lístky ostávajú automaticky v platnosti na nový termín, vstupenky sa aj naďalej predávajú v sieti lístocheck. TASR informovala PR manažérka Sisa Rákociová.



Hoci sa mal koncert miláčika publika Alvara Solera uskutočniť po už aj tak preloženom dátume, ešte jeden rok si fanúšikovia musia počkať. Úspechy, ktoré spevák zaznamenal so svojou hudbou v rokoch 2015 - 2019, možno nazvať senzáciou. Za štyri roky sa mu podarilo získať z celého sveta viac ako 80 zlatých a platinových ocenení, dva milióny predaných albumov, viac ako 2,5 miliardy zvukových streamov a vyše 1,5 miliardy videoprehratí. Spolu s ikonickou J-LO bol súčasťou televíznej šou v Las Vegas a koučom v relácii X-Factor v Taliansku. Pracovné vyťaženie bolo dôvodom, prečo si tento sympatický rodák z Barcelony vzal v roku 2020 na nejaký čas voľno.







„Aktuálne som bol trochu unavený. Bola to najkrajšia cesta môjho života a som za to veľmi vďačný, ale zároveň to bolo horko-sladké, pretože som sotva mal osobný život a chcel som čas aj naň. Veci sa však vyvinuli inak. Pandémia sa mimoriadne zintenzívnila a trvalo to len dva mesiace a všetko mi začalo chýbať. Život je krátky - má to byť zábava. Izolácia nás prinútila znovu objaviť samých seba a sústrediť sa na to, aké kúzelné môžu byť malé veci v živote,“ uviedol pre médiá Alvaro.



„Zažil som solidaritu s ľuďmi a znovu sa vo mne vzbudila túžba spojiť ľudí s mojou hudbou. Hudba šíri nádej a pomáha nám udržiavať vieru. Dostával som veľa správ minulý rok, prečo niečo nevydám, keď je tento rok taký ťažký pre všetkých. Skladal som pieseň, pri ktorej vzniku som mal neustále nutkanie tancovať. Ak to s vami pieseň urobí, viete, že ste na správnej ceste. Pieseň Magia je tak po dlhšej dobe prvým singlom a zároveň názvom pripravovaného albumu, ktorý vyjde v lete 2021,“ dodáva spevák.