Alvaro Soler vydáva nový album El Camino, predstaví ho aj v Bratislave
Album vznikal počas nahrávacích session po celom svete a spája v sebe živé nástroje, prvky world music a moderný pop do autentického zvukového univerza.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Španielsky spevák a skladateľ Alvaro Soler vydáva v piatok štvrtý štúdiový album El Camino. Novinka predstavuje soundtrack jeho osobnej cesty, hudobný denník plný emócií, úprimnosti a pozitívnej energie, ktorá je pre Alvara typická. TASR o tom informovala PR manažérka Katarína Knochová.
Album vznikal počas nahrávacích session po celom svete a spája v sebe živé nástroje, prvky world music a moderný pop do autentického zvukového univerza. Témy ako láska, rodina, zodpovednosť či spomalenie v digitálnej dobe pretavuje Alvaro do piesní s otvorenosťou a ľudskosťou, ktorá oslovuje poslucháčov naprieč kontinentmi.
Skladby ako Cero a Apágame ukazujú jeho novú hĺbku, zatiaľ čo fokusový singel k vydaniu albumu Distancia prináša silné emócie a myšlienku spojenia, aj keď nás delí vzdialenosť.
„El Camino pre mňa znamená cestu - nielen po svete, ale aj do vlastného vnútra. Narodenie mojej dcéry a dobrovoľnícka práca v Keni ma zmenili, som pokojnejší, vnímavejší a viac prítomný. Tento album je o tom, čo som na tejto ceste objavil,“ hovorí Alvaro.
Piesne z nového albumu zaznejú naživo aj na Slovensku, Alvaro vystúpi 6. mája budúceho roku v bratislavskej Peugeot aréne. Koncert bude súčasťou veľkého európskeho turné El Camino Tour 2026, počas ktorého Alvaro vystúpi aj v prestížnych halách, akou je frankfurtská Jahrhunderthalle, Lotto Arena v Antverpách či Uber Eats Music Hall v Berlíne. Fanúšikovia si ešte pamätajú jeho vystúpenie 19. augusta 2023 na bratislavskom festivale Lovestream.
