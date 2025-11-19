< sekcia Magazín
Alžbeta je cieľavedomá
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Ženské meno Alžbeta má hebrejský pôvod a v preklade znamená "Bohu zasvätená". S Betkami, Betuškami, Alžbetkami, ako ich nazývame, sa na Slovensku stretávame len niekedy.
Alžbety, ktoré oslavujú meniny 19. novembra, sú citovo založené ženy. Sú sympatické, majú dobré vystupovanie a vedia sa jasne vyjadrovať. Podľa Alžbety musia štúdiá vyústiť do presného cieľa. Takmer vždy sa usilujú v kariére rýchlo napredovať k vyššej pozícii.
Chcú si získať náklonnosť okolia a len nerady sa vzdávajú nadobudnutých výhod. Citový život si tieto ženy utajujú a je plný vzplanutí. Chcú, aby ich druhí chápali, ale ich odmerané správanie im v tom veľmi nepomáha.
Keď sú šťastné, zdravie im slúži, keď sa utápajú v zachmúrenosti, ide to s nimi aj zdravotne "dolu kopcom". Ich slabinami sú hrdlo a štítna žľaza.
Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Šťastné farby Alžbety sú zelená a sivá. Ochranné rastliny zemedym, divozel, ochranné kamene sokolie oko a perla.
