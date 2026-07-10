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Piatok 10. júl 2026Meniny má Amália
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Amálie sú veľmi zvedavé

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Majú dosť kolísavé zdravie. Neprospieva im najmä časté ponocovanie.

Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Ženské meno Amália má germánsky pôvod a význam mena je "pracovitá". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame len ojedinele a oslovujeme ich Amálka.

Amálie, ktoré majú meniny 10. júla, sú veľmi zvedavé. Všetko ich zaujíma, všetko musia vyskúšať. Nepociťujú strach pri stretnutiach s neznámym prostredím. Cítia, že treba využiť každú príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti a schopnosti. Keď si potrebujú Amálky oddýchnuť, stiahnu sa a v pokoji a premýšľajú. Chcú si na všetko vytvoriť vlastný názor. V spoločnosti sa správajú podľa svojej nálady. Ak niekoho zo známych uznávajú, nikdy neodmietnu pozvanie na večierok.

Majú dosť kolísavé zdravie. Neprospieva im najmä časté ponocovanie. Ich obľúbené farby sú tmavomodrá a červená, ochranné rastliny puškvorec a bazalka, ochranné kamene rubín, diamant a achát.
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