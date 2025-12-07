< sekcia Magazín
Ambróz je usilovný
Bratislava 7. decembra (TASR) - Mužské meno Ambróz má grécky pôvod a znamená "nesmrteľný", "nebeský". S nositeľmi tohto krstného mena sa stretávame výnimočne. Meniny majú 7. decembra.
Ambrózovia uprednostňujú pokojný život pred rýchlou kariérou. Sú dôveryhodní a napriek istým váhaniam prinášajú do rodiny pocit istoty. Ich štúdiá sú zvyčajne na slušnej úrovni.
Keďže Ambrózovia majú v sebe kontrolórskeho ducha, stávajú sa z nich prevažne precízni úradníci, colníci alebo policajti. Títo muži majú niekedy neuveriteľné šťastie, ale aj sklon priveľmi sa naň spoliehať. Ak sú úspešní, tak najmä pre sústavné úsilie a vytrvalú prácu.
Rýchlo sa unavia. Ambrózovia potrebujú veľa spánku a relax pri vode.
Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich šťastné farby sú čierna a modrá. Ochranné rastliny medovka a baza, ochranné kamene ametyst a achát.
