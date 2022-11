Americká herečka Demi Moore má 60 rokov

Demi Moorová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Roswell/Bratislava 11. novembra (TASR) – Filmy Duch a Pár správnych chlapov zaistili herečke Demi Moore svetovú popularitu. Objektom mediálnej pozornosti sa stala aj vďaka vzťahom s kolegami z hereckej brandže Bruceom Willisom či Ashtonom Kutcherom. Americká herečka sa v piatok 11. novembra dožíva 60 rokov.Demetria Guynes, ktorú verejnosť pozná pod menom Demi Moore, sa narodila 11. novembra 1962 v meste Roswell v americkom štáte Nové Mexiko do nestabilnej rodiny. Detstvo prežila na cestách a bola častým svedkom neustálych konfliktov jej matky a nevlastného otca, ktorý napokon spáchal samovraždu. Keď mala 16 rokov ukončila nižší stupeň strednej školy Fairfax High School a namiesto ďalšieho vzdelávania začala pracovať ako agentka pre vymáhanie pohľadávok a neskôr aj ako modelka.K hereckej kariére ju priviedla známosť s nemeckou herečkou Nastassjou Kinskou, ktorá ju inšpirovala k tomu, aby sa zapísala na kurzy herectva. V rokoch 1980 – 1985 bola manželkou rockového hudobníka Freddyho Moora, ktorého priezvisko si osvojila.Na striebornom plátne debutovala v roku 1981 v nezávislej dráme Choices. V rokoch 1982 – 1984 zvýšila svoju popularitu postavou reportérky v obľúbenom televíznom seriáli General Hospital. Po boku Michaela Cainea sa objavila v romantickej komédii Za to môže Rio (Blame It On Rio, 1984) a výrazný úspech zaznamenala vďaka filmu Eliášov oheň (St. Elmo's Fire, 1985).V kriminálnej dráme Wisdom (1986) účinkovala po boku svojho vtedajšieho snúbenca Emilia Esteveza. Pár sa však rozišiel a Moore sa následne zahľadela do hviezdy akčných filmov, známeho hollywoodskeho herca Brucea Willisa. Dvojica uzavrela manželstvo v novembri 1987.Na sklonku 80. rokov minulého storočia si americká herečka zahrala v apokalyptickom thrilleri Siedme znamenie (The Seventh Sign, 1988) či v snímke Nie sme žiadni anjeli (We're No Angels, 1989), v ktorej nechýbali Robert De Niro, alebo Sean Penn.Najväčší prelom v kariére Demi Moore je spojený s romantickou drámou Duch (1990), v ktorej stvárnila mladú ženu Molly. Tá prekonáva bolestivú stratu partnera v podaní Patricka Swayzeho. Snímka v amerických kinách zarobila vyše 217 miliónov dolárov a získala dvoch Oscarov. V roku 1991 si Demi Moore za stvárnenie Molly prebrala cenu Saturn v kategórii Najlepšia herečka.O rok neskôr si zahrala právničku v ďalšej úspešnej snímke Zopár správnych chlapov (A Few Good Men), ktorej súčasťou boli aj Jack Nicholson a Tom Cruis. V roku 1993 zažiarila po boku Woodyho Harrelsona a Roberta Redforda vo filme Neslušný návrh (Indecent Proposal). Hlavné postavy stvárnila tiež v snímkach Škandalózne odhalenie (Disclosure, 1994), Šarlátové písmeno (The Scarlet Letter, 1995) a Striptíz (Striptease, 1996).Známy režisér Ridley Scott jej ponúkol hlavnú úlohu vojenskej dôstojníčky v akčnej snímke G.I. Jane (1997) a legendárny filmový tvorca Woody Allen ju zase obsadil do komédie Pozor na Harryho (Deconstructing Harry, 1997). Hoci sa jej v pracovnom živote darilo, v súkromí prežívala nepriaznivé chvíle, ktoré v roku 2000 vyústili do rozvodu s Bruceom Willisom.V novom tisícročí bola pôvabná herečka súčasťou filmov Atentát v Ambassadore (Bobby, 2006), Mr. Brooks (2007) či Krádež diamantov (Flawless, 2007). Úlohy ženy, ktorá sa zamiluje do slepého spisovateľa sa zhostila v snímke Slepý (Blind, 2017).Do manželského zväzku vstúpila Demi Moore tretíkrát v roku 2005 s Ashtonom Kutcherom, ale po ôsmich rokoch sa rozviedli. V septembri 2019 herečka vydala memoáre s názvom Inside Out (Moja spoveď).