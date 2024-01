Radosť pre fanúšikov: Kapela Widowspeak bude prvýkrát na Slovensku

Bratislava 30. januára (TASR) - Americká indie rocková skupina Widowspeak sa po prvý raz predstaví na Slovensku. Koncert v bratislavskej Novej Cvernovke odohrajú 18. apríla v rámci svetového turné, na ktorom prezentujú oceňovaný album The Jacket.



"Newyorská indie kapela Widowspeak pokračuje v tradícii keruakovských príbehov z ciest na ich šiestom štúdiovom albume The Jacket. Osobná aj hudobnícka chémia medzi manželmi - speváčkou a skladateľkou Molly Hamilton a gitaristom Robertom Earlom Thomasom - sa premietla z ich vzťahu do spoločnej tvorby," uvádza Music Press Production ku koncertu, ktorý sa bude konať v rámci série Danube Music Day. "Molly skladá piesne, o veciach, ktoré ju v živote stretli, pričom čerpá zo zážitkov z práce, nočného života aj zo spoločného cestovania s Robertom, ktorý ju sprevádza na gitare. Na turné chodia so sprievodnými muzikantmi, systémom kto práve môže," dodávajú organizátori s tým, že album The Jacket rozpráva príbeh fiktívnej skupiny z neznámeho miesta, ktorú dopredu poháňajú nenaplnené ambície a zmarené sny. Vzťahy a kapely sa rozpadávajú, keď konečne dosiahnu svoj cieľ - koniec cesty.



Podľa organizátorov koncertu sú Widowspeak oceňovaní za priamočiare zaujímavé melódie. "Pracujú s atmosférou piesní o obyčajných veciach, s ktorými sa vie stotožniť každý po celom svete," poznamenávajú k skupine, ktorá si vytvorila vlastný originálny prejav aj zvuk. "Načahujú sa v ňom po tvorbe Yo La Tengo, Neila Yonga či Velvet Underground. Dynamicky menia nežné balady s psychedelickým jamovaním v dream popových aranžmánoch vrstvených gitarovými zvukmi," opisujú organizátori. Dodávajú, že zoskupenie by rovnako mohlo pôsobiť v 60. aj 90. rokoch. "Veď ich hudba je mostíkom medzi týmito dekádami."