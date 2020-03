Svetoznáma americká TOP speváčka oslavuje 50. narodeniny

Bratislava 27. marca (TASR) – Americká speváčka, skladateľka, producentka a filantropka Mariah Carey oslávi 50. narodeniny. Narodila sa v Huntingtone, štát New York 27. marca 1970. Otec Alfred, afroameričan bol leteckým inžinierom, matka Patricia s írskymi koreňmi bola príležitostnou opernou speváčkou. Rodina z matkinej strany neprijala afroameričana a tak sa rodičia rozviedli. Ona aj s bratom Morganom ostala pri matke, ktorá ju odmala viedla k spevu. Na základnej škole vynikala v hudbe, literatúre a umení. Matka zarobila dosť peňazí, aby sa mohli presťahovať do bohatšej časti New Yorku. Mariah začala písať básne a skladať melódie k nim. Bol to počiatok jej spevácko – skladateľskej dráhy. V roku 1987 skončila štúdium na Harborfields High School v Greenlawne.



Chvíľu sa živila ako čašníčka, dlho do noci sa však venovala skladaniu piesní. V roku 1988 vyhrala konkurz na miesto sprievodnej štúdiovej speváčky. Nahrala prvé demo snímky, ktoré si vypočul šéf firmy Sony Music / Columbia Tommy Mottola. Prejavil veľký záujem o Mariah, videl v nej speváčku, ktorá by sa zaradila k hviezdam ako Whitney Houston a Madonna. V júni 1990 vystúpila prvýkrát v televíznom programe spoločnosti NBC. Na etikete vydavateľstva Columbia vychádza 12. júna 1990 debutový eponymný album Mariah Carey. V Spojených štátoch a Kanade sa dostal na prvé miesto, v Anglicku a Austrálii bol šiesty, jeho predaj dosiahol náklad 15 miliónov výliskov. Prvým veľkým hitom z tohto albumu bola skladba Vision of Love, za ktorú získala cenu Grammy.



Dvadsaťročná dievčina s hlasovým rozsahom päť oktáv vykročila na cestu za slávou. Úspech jej priniesol druhý album Emotions s rovnomenným hitom, ktorý vyšiel v septembri 1991, aj tretí Music Box z augusta 1993 s predajom 28 miliónov výliskov, s hitmi Dreamlover, Hero a Without You, cover verziou skupiny Badfinger z roku 1970, ktorú ale o rok neskôr viac preslávil Harry Nilsson. V roku 1994 si speváčka trúfla na prvý vianočný album, v októbri vydala platňu Merry Christmas, z ktorej mal najväčší úspech song All I Want for Christmas Is You a predaj albumov prekročil 15 miliónov výliskov. V celosvetovom úspechu pokračovala Mariah ďalej, piaty album Daydream zo septembra 1995 viedol rebríčky na oboch brehoch veľkej mláky a jeho predaj presiahol 20 miliónov výliskov.



V americkom TOP 40 rebríčku mala doposiaľ 34 skladieb, 26 z nich sa dostalo do prvej desiatky a 19 z nich na prvé miesto. Na svojom konte má päť cien Grammy a viac ako štyri desiatky ďalších hudobných ocenení. Vydala pätnásť štúdiových albumov, z tých ostatných sú z októbra 2010 vianočný album Merry Christmas II You, štrnásty Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse vyšiel v máji 2014 a najnovší pätnásty Caution vydala v novembri 2018. K diskografii patrí aj sedem kompilačných albumov, siedmy Japan Best vyšiel v októbri 2018. Predaj nosičov s piesňami Mariah Carey prekročil hranicu 200 miliónov výliskov, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobných interpretov všetkých čias. S celkovým počtom 19 skladieb, ktoré sa dostali na čelo Billboard Hot 100 Carey drží singlový rekord pre single sólového umelca. V roku 2019 ju Billboard označil za najvýznamnejšiu umelkyňu všetkých čias v Spojených štátoch na základe predaja albumov a koncertov. Účinkovala v štrnástich filmoch a deviatich televíznych produkciách.