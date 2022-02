Americká speváčka Sheryl Crow jubiluje, oslavuje 60. narodeniny

Americká speváčka Sheryl Crow počas vystúpenia v programe televíznej stanice NBC "Today" 1. augusta 2008 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 25. júla 2004 americký cyklista Lance Armstrong oslavuje so Sheryl Crow víťazstvo pretekov Tour de France v Paríži. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. februára (TASR) – Pop-rocková speváčka, skladateľka, gitaristka a herečka Sheryl Crow je deväťnásobnou držiteľkou ceny Grammy, vydala dosiaľ jedenásť štúdiových albumov. V piatok 11. februára bude mať obľúbená americká hudobníčka 60 rokov.Sheryl Suzanne Crow, tak znie jej celé meno, sa narodila 11. Februára 1962 v americkom Kennett, štát Missouri. Pochádza zo štyroch detí, má dve staršie sestry a mladšieho brata.Muzikantské základy dostala už doma, otec bol právnikom a výborne hral na trúbke, matka bola učiteľkou hry na klavíri. Na strednej škole bola úspešnou atlétkou a spievala v speváckom zbore. V roku 1984 ukončila štúdium na University of Misouri, počas štúdia spievala v miestnej kapele Crashmere. Po absolvovaní univerzity pracovala ako učiteľka hudby. Stretla sa s producentom Jay Oliverom, ktorý mal štúdio a využíval Sheryl v reklamných džingloch.Sheryl sa presťahovala do Los Angeles, tam účinkovala ako štúdiová speváčka až do doby, keď sa dostala ako zboristka na turné Michaela Jacksona s názvom Bad. Nahrala sprievodné vokály pre Stevieho Wondera, Belindu Carlisle Jimmyho Buffetta či Kevina Gilberta. Na radu staršieho kolegu, speváka Dona Henleyho, bývalého člena skupiny Eagles, sa vydala na sólovú dráhu.Prvý album s názvom Tuesday Night Music Club vydala v auguste 1993 a dostala zaň tri Ceny Grammy. Hitom sa stala skladba All I Wanna Do. V septembri 1996 vydala druhý album s názvom Sheryl Crow, na ňom boli hity A Change Would Do You Good a If It Makes You Happy. V roku 1997 zložila skladbu Tomorrow Never Dies, ústrednú pieseň k rovnomennému filmu Jamesa Bonda.Sheryl mala niekoľko vzťahov, chodila s gitaristom Ericom Claptonom aj hercom Owenom Wilsonom. Od roku 2003 bol po jej boku cyklista Lance Armstrong, stretli sa v októbri 2003 na jednej dobročinnej akcii. Bol to hviezdny pár, Lance sedemnásobný víťaz Tour de France, Sheryl šesťnásobná držiteľka Grammy. V septembri 2005 ohlásili zasnúbenie, vo februári 2006 sa však rozišli. V máji 2007 si adoptovala chlapčeka, ktorý dostal meno Wyatt Steven Crow, v júni 2010 druhého, ktorému dala meno Levi James Crow. Ona a jej synovia žijú vo West Nashville.Na svojom konte má dnes jedenásť štúdiových albumov, ten najnovší Threads vyšiel v auguste 2019, pred ním to bol album Be Myself z apríla 2017. Tri z nich sa dostali na druhé miesto, ani jeden však nedosiahol prvú pozíciu. K diskografii patria aj štyri live a šesť kompilačných albumov. Predaj platní presiahol 50 miliónov kópií. Z 32 nominácií premenila deväť na cenu Grammy.