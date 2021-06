Americký herec Stacy Keach Jr. sa narodil pred 80 rokmi

Morgan Freeman, archívna snímka Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke americký herec Stacy Keach. Foto: TASR/AP

Savannah/Bratislava 2. júna (TASR) - Držiteľ filmového ocenenia Zlatý Glóbus herec Stacy Keach Jr. bol v roku 2015 uvedený do americkej divadelnej siene slávy a od roku 2019 má hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy.Divadelný a dabingový herec Keach Jr., ktorý stvárnil viac ako 160 filmových i televíznych úloh a je známy aj ako skvelý rozprávač, vynikajúci klavirista a skladateľ, sa v stredu 2. júna dožíva 80 rokov.Walter Stacy Keach Jr. sa narodil 2. júna 1941 v Savannah v Georgii v Spojených štátoch. Po zdravotnej stránke neboli k nemu sudičky príliš štedré, narodil sa s rázštepom pery a podnebia a ako dieťa podstúpil viacero operácií. Jazvy si v dospelom veku skrýval fúzami.Narodil sa do umeleckej rodiny. Jeho rodičia boli hercami, otec navyše aj scenárista a režisér. V roku 1942 sa spolu s rodinou presťahoval do Pasadeny v Kalifornii. Tu mala rodina skvelé pracovné zázemie a mladý Stacy Keach Jr. na dosah dobré školy, ktoré ho úspešne posunuli do umeleckého sveta. Hercom a režisérom je tiež jeho brat James Keach.Po strednej škole študoval na University of California a Yale University School of Drama (1963), získal dva bakalárske tituly - z angličtiny a dramatického umenia. Od roku 1966 pokračoval v štúdiu na londýnskej Academy of Music and Framatic Art. Počas pobytu vo Veľkej Británii sa zoznámil s hercom Laurencom Olivierom, ktorý sa stal neskôr jeho hereckým idolom.V roku 1965 debutoval Stacy Keach Jr. na Brodway v historickej dráme Dantons death a objavil sa aj v Shakespearových hrách Kráľ Lear, Hamlet a mnohých ďalších, za ktoré získal viacero ocenení. V roku 1967 popri ňom ako divadelný herec debutoval Morgan Freeman, ktorý ho považoval za svojho hereckého učiteľa.Keach Jr. je dodnes členom niekoľkých divadelných spoločností. Naposledy sa na divadelných doskách objavil v roku 2018 po prekonaní ľahkého infarktu, ktorý utrpel pri nacvičovaní divadelnej hry Pamplona od Jima McGratha v Chicagu v roku 2017.Pred filmovú kameru sa prvýkrát postavil v roku 1963 vo filme Ostrov lásky (Island of Love). Zo začiatku filmovej kariéry si ho diváci pamätajú zo snímok Novodobí centurioni (The New Centurion, 1972) kde si zahral po boku Georga C. Scotta. Vo filme Ľahký zárobok (The Dion Brothers, 1974) sa objavil spolu s Fredericom Forestom v úlohe bratov baníkov, ktorých zlákala vidina rýchleho zárobku a doviedla ich až na hranicu zločinu. Často hrával dramatické úlohy, ktoré sa pohybovali na hrane zákona. Za ňou sa ocitol v roku 1984, keď ho na londýnskom letisku Heathrow zatkla polícia kvôli dovozu kokaínu. Súd ho uznal vinným a polroka si odsedel vo väzení.Popri filme si zahral aj v niekoľkých seriáloch, úspešná bola predovšetkým séria Detektív Mike Hammer (1984, 1997, 1998), v ktorom stvárnil fiktívneho detektíva Mickeya Spillanea. Rola detektíva mu vyniesla v roku 1984 nomináciu na Zlatý glóbus. Za úlohu spisovateľa Ernesta Hemingwaya v rovnomennom televíznom filme z roku 1988 získal Zlatý glóbus a nomináciu na cenu Emmy. V roku 1993 si zahral vo filme Batman a Fantóm, rolu získal aj vo filme Kult hákového kríža (American History X, 1998). Divákom utkvel v pamäti tiež ako Warden Henry Popeo v dráme Prison Break: The Road to Freedom.Svoj hlas prepožičal kreslenej postavičke prezidenta pivovaru Howarda Duffa v seriáli Simpsonovci. Jeho hlas často počuť aj v dokumentárnych a prírodopisných filmoch pre stanice National Geographic a The Discovery Channel, a zaznieva tiež z éteru rozhlasových staníc.Herec je stále aktívny, medzi jeho posledné snímky patria filmy Zlato (Gold, 2016), Gotti (2018) a Survival Skills (2020).Keach Jr. je taktiež vynikajúcim klaviristom a skladateľom. Pre americkú speváčku Judy Collins naspieval vokály k hitu Amazing Grace, takisto pre ňu skladal piesne.Populárny americký herec Stacy Keach Jr. stál štyrikrát pred oltárom: s Kathryn Bakerovou v roku 1964, s Marilyn Ajken v roku 1975, s Jill Donahueovou v roku 1981 a s Poľkou Malgosiou Tomassiovou v roku 1986, s ktorou má dve deti. V roku 2015 dostal poľské občianstvo.