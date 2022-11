Americký prezident Joe Biden sa dožíva 80 rokov

Na archívnej snímke uprostred americký prezident Joe Biden počas svojho prvého prejavu na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu USA vo Washingtone v noci na 29. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Americký prezident Barack Obama (vpravo) , vľavo Vľavo americký viceprezident Joe Biden. Foto: TASR/AP

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a demokratický prezidentský kandidát, bývalý viceprezident Joe Biden s moderátorom Chrisom Wallaceom (uprostred) zo spravodajskej stanice Fox News počas prvej prezidentskej debaty 29. septembra 2020 v Clevelande. Foto: TASR/AP

Washington 20. novembra (TASR) – V poradí 46. prezident Spojených štátov amerických sa v nedeľu (20. novembra) dožíva 80 rokov. Nástupca Donalda Trumpa a veterán americkej politiky sa v roku 2021 stal vo veku 78 rokov najstaršou hlavou štátu v dejinách USA, ktorá zasadla v Oválnej pracovni Bieleho domu. TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil.Joseph Robinette Biden Jr., známy pod menom Joe Biden, sa narodil 20. novembra 1942 v meste Scranton v štáte Pensylvánia v katolíckej rodine predajcu automobilov ako najstarší zo štyroch súrodencov. Keď mal desať rokov, presťahovali sa do mesta Claymont v štáte Delaware, kam odišli rodičia za lepšou prácou.V roku 1961 ukončil Biden prestížnu Archmere Academy v Claymonte. Históriu a politické vedy vyštudoval na Univerzite v Delaware v meste Newark, ktorú ukončil v roku 1965. Po získaní titulu bakalár ho v tom istom roku prijali na Syracuse University v štáte New York, kde získal v roku 1968 titul doktor práv.Už na univerzite sa Joe Biden zaujímal o politiku.opísal študentské časy.Po štúdiu sa presťahoval do mesta Wilmington v štáte Delaware, kde začal advokátsku prax a založil si vlastnú právnickú firmu. Zároveň sa stal aktívnym členom Demokratickej strany. V roku 1972 uspel po prvýkrát vo voľbách do amerického Senátu v štáte Delaware a vo veku 30 rokov sa stal šiestym najmladším senátorom v histórii. V Senáte sedával na rovnakom mieste ako v minulosti jeho vzor JFK.Krátko po získaní kresla senátora sa v Bidenovom živote v decembri 1972 odohrala rodinná tragédia. Pri dopravnej nehode zahynula jeho manželka Neilia spoločne s ročnou dcérkou, dvaja synovia utrpeli zranenia. Joe Biden zvažoval rezignáciu, aby sa mohol venovať rodine. Stranícke vedenie ho však presvedčilo, aby zostal v politike. V Senáte potom strávil nepretržite 36 rokov, až do januára 2009, keď na funkciu – ako novozvolený viceprezident USA – rezignoval. V júli 1977 sa oženil po druhýkrát s učiteľkou Jill Tracy Jacobsovou, s ktorou má dcéru. V máji 2015 zomrel na rakovinu vtedy 46-ročný Bidenov syn Beau.Joe Biden sa stal prvým americkým politikom, ktorý predložil v Kongrese USA návrh zákona zaoberajúci sa klimatickými zmenami. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako predseda Výboru pre zahraničné vzťahy.V rokoch 2009 - 2017 bol pravou rukou prezidenta Baracka Obamu. Výberom Bidena na post viceprezidenta vsadil Obama najmä na skúsenosť. Obaja sa stali počas ôsmich rokov v Bielom dome blízkymi priateľmi. Barack Obama nazval Bidenaa v rozlúčkovom prejave ho označil zaPočas dlhoročnej politickej kariéry sa Joe Biden uchádzal o prezidentskú kandidatúru dvakrát - v rokoch 1988 a 2008. Oba pokusy boli neúspešné. Kandidatúru zvažoval aj pred prezidentskými voľbami v roku 2016, ale napokon uvoľnil miesto Hillary Clintonovej ako demokratickej protikandidátke Donalda Trumpa.Bývalý americký viceprezident 25. apríla 2019 oficiálne oznámil, že sa bude uchádzať o kandidatúru v nadchádzajúcich prezidentských voľbách a 18. augusta 2020 bol nominovaný za Demokratickú stranu.Vo voľbách, ktoré sa konali 3. novembra 2020, zvíťazil so ziskom 51,3% hlasov voličov. Jeho súper, úradujúci prezident Donald Trump, získal 46,9% hlasov, ale vzápätí po oznámení výsledkov vyhlásil, že svoju volebnú porážkuAj 6. januára 2021, teda v čase, keď priaznivci Donalda Trumpa zaútočili na budovu Kongresu, ktorý sa práve chystal potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena, zopakoval Trump svoje nepodložené tvrdenia o zmanipulovaní prezidentských volieb.Slávnostnú prísahu zložil Joe Biden 20. januára 2021. Úradovania sa ujal v čase inflácie a pandémie COVID-19, v zložitej situácii na vnútropolitickej scéne, pričom druhý rok jeho vládnutia ovplyvnila na zahranično-politickej scéne ruská invázia na Ukrajinu, ktorú začal Vladimir Putin 24. februára 2022.Prezident Joe Biden pripustil možnosť, že sa bude uchádzať o znovuzvolenie. Avšak, viac ako dve tretiny voličov, ktorí sa zúčastnili 8. novembra 2022 na voľbách do Kongresu USA, sa v prieskume vyjadrili, že nechcú, aby sa súčasný prezident Spojených štátov v roku 2024 opätovne uchádzal o post šéfa Bieleho domu.Zdroj: www.biography.com, www.britannica.com