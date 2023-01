Americký režisér a scenárista Jim Jarmusch má 70 rokov

Akron/Bratislava 21. januára (TASR) – Filmový tvorca, scenárista a herec Jim Jarmusch sa vďaka prekonávaniu žánrových konvencií stal kultovou osobnosťou nezávislej kinematografie 20. a 21. storočia. Originalitou svojej tvorby oslovuje nielen divákov, ale aj kritikov. Na filmoch pracuje tiež ako scenárista a niekedy aj ako strihač, producent či kameraman. V príbehoch zaznamenáva tak všedné, ako aj zvláštne udalosti plné fascinujúcich momentov, ktoré sú častokrát odľahčené humorom.



Od narodenia významného filmového tvorcu Jima Jarmuscha uplynie v nedeľu 22. januára 70 rokov.



Jim Jarmusch sa narodil 22. januára 1953 v americkom meste Akron v štáte Ohio. K filmovému umeniu ho priviedol vzdelávací pobyt v Paríži, ktorý absolvoval ešte ako študent americkej a anglickej literatúry na Kolumbijskej univerzite. Fascinovaný francúzskou kinematografiou sa v roku 1976 stal poslucháčom filmovej školy Tisch School of the Arts v New Yorku, kde spolupracoval s uznávaným režisérom Nicholasom Rayom.



Vo svojom prvom celovečernom filme Trvalá dovolenka (Permanent Vacation, 1980) Jarmusch zachytil atmosféru života beatnickej generácie a kritikmi uznávanou tragikomédiou Cudzejší ako raj (Stranger Than Paradise, 1984) upevnil svoju povesť mladého umelca nezávislej americkej kinematografie.



Nekonvenčný filmový tvorca upútal divácku pozornosť aj snímkou Mimo zákon (Down by Law, 1986), ktorá sa vyznačuje humorom vychádzajúcim z absurdnosti konania hlavných hrdinov - trestancov na úteku. Viacero prelínajúcich sa filmových žánrov uplatnil v poviedkovej snímke Tajomný vlak (Mystery Train, 1989). V roku 1991 nakrútil ďalšiu filmovú poviedku s názvom Noc na Zemi (Night on Earth, 1991), v ktorej prostredníctvom príbehov taxikárov a ich pasažierov opäť dominuje jeho svojský zmysel pre humor.



Ďalším originálnymi filmovým dielom amerického režiséra je dráma s názvom Mŕtvy muž (Dead man, 1995). V tejto snímke s prvkami westernu, ktorá je tragikomickou výpoveďou o pocite vykorenenosti, sa v hlavných úlohách predstavili Johnny Depp a Gary Farmer. V roku 1999 Jarmusch nakrútil ázijskými filmami inšpirovaný thriller Ghost Dog - Cesta samuraja (Ghost Dog: The Way of the Samurai).



V roku 2003 zaujal filmom Káva a cigarety (Coffee and Cigarettes) pozostávajúcom z krátkych rozhovorov medzi postavami, ktoré pri diskusiách na rôzne témy fajčia a popíjajú kávu.



Známeho amerického herca Billa Murraya obsadil do hlavnej úlohy v tragikomédii Zlomené kvety (Broken Flowers, 2005) a v roku 2013 nakrútil upírsku romancu Prežijú len milenci (Only Lovers Left Alive, 2013). V snímke o láske muzikanta k staršej žene si zahrali Tom Hiddleston a Tilda Swintonová.



Pokojné plynutie života a láskyplný vzťah medzi šoférom autobusu s mysľou básnika a jeho partnerkou režisér zachytil v poetickej dráme Paterson (2016). V celkom inom žánri sa prezentoval prostredníctvom zombie komédie Mŕtvi neumierajú (The Dead Don't Die), ktorej sa diváci dočkali v roku 2019.



Z dokumentárnych počinov Jima Jarmuscha možno spomenúť hudobný film Rok koňa (Year of the Horse, 1997) zachytávajúci atmosféru koncertného turné rockovej skupiny Crazy Horse.



Umelec, ktorý vo svojich filmoch kladie mimoriadny dôraz aj na hudobnú zložku, získal za svoju tvorbu viacero cien v rámci Medzinárodného filmového festivalu v Cannes.