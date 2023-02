Americký spevák a skladateľ M. Bolton, držiteľ Grammy, má 70 rokov

New Haven/Bratislava 26. februára (TASR) – Počas svojej kariéry vydal 24 štúdiových albumov a predal viac ako 75 miliónov nahrávok. Americký spevák, skladateľ a hudobník Michael Bolton, držiteľ prestížnej hudobnej ceny Grammy, oslávi v nedeľu 26. februára 70 rokov.



Michael Bolotin, tak znie jeho meno podľa rodného listu, sa narodil 26. februára 1953 v americkom New Haven, štát Connecticut. Hebrejskú školu opustil vo veku 12 rokov potom, čo mu rabín zakázal vrátiť sa. Mal iba pätnásť rokov, keď začal vystupovať v miestnych baroch. Sám seba opísal v autobiografii ako rebelského Žida.



Prvé nahrávky urobil v roku 1975 v The Church Studio v Tulse. Ešte v júni 1975 vydal pod rodným menom debutovú LP platňu Michael Bolotin a rok nato druhý album Everyday of My Life. Do rebríčka albumov sa nedostali. V roku 1979 založil skupinu Blackjack, tá však prežila iba dva roky. Vydali dva albumy, Blackjack v júni 1979 a Worlds Apart v júli 1980.



Po rozchode skupiny sa Michael Bolton rozhodol pre sólovú dráhu. V apríli 1983 vydal tretí v poradí a prvý sólový album už pod umeleckým menom s názvom Michael Bolton. Po vydaní odohral koncertné turné, ktoré však nevzbudilo veľký záujem. V tej dobe začal aj so skladaním piesní pre iných interpretov, medzi nimi Lauru Branigan, Pointer Sisters či Starship. V marci 1985 vydal v spoločnosti Columbia Records štvrtý album Everybody's Crazy a v septembri 1987 piaty album The Hunger.



Vytúžený úspech mu priniesol až šiesty album Soul Provider z júna 1989. Na ňom je aj hit How Am I Supposed To Live Without You, ktorý sa dostal na prvé miesto singlovej hitparády. Za rok 1989 získal aj svoju prvú cenu Grammy.







Michael Bolton predal viac ako 75 miliónov nahrávok, vydal 24 štúdiových albumov, najnovšími sú Songs Of Cinema z februára 2017 a A Symphony of Hits z februára 2019, osem z nich sa dostalo v rebríčku do Top 10 albumov.



Najúspešnejšími boli siedmy Time, Love & Tenderness z apríla 1991 a ôsmy Timeless: The Classics zo septembra 1992, oba sa dostali na prvé miesto rebríčka. K diskografii patrí aj dvanásť kompilačných albumov, ten najnovší Gold vyšiel v novembri 2019. V singlovej TOP 40 hitparáde mal 16 piesní, hitmi boli How Can We Be Lovers? (1990), Love Is A Wonderful Thing (1991) a When a Man Loves a Woman (1991). Dva single sa v hitparáde dostali na prvé miesto. Získal šesť American Music Awards a dve ceny Grammy.







V roku 1993 založil nadáciu The Michael Bolton Charities na pomoc ženám a deťom, ohrozeným chudobou a proti fyzickému a sexuálnemu zneužívaniu. V januári 2013 vydal autobiografiu The Soul of It All: My Music, My Life.



V rámci európskeho turné koncertoval Michael Bolton 1. júla 2007 v historickej budove Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. V máji 2022 reprezentoval štát Connecticut na American Song Contest 2022 a s piesňou Beautiful World skončil vo finále na 7. mieste.