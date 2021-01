Americký spevák a skladateľ Neil Diamond bude mať 80 rokov

Na archívnej snímke americký spevák Neil Diamond. Foto: TASR/AP

Bratislava 24. januára (TASR) – Neil Diamond je úspešný nielen ako autor, ale aj ako interpret. Jeho známy hit Sweet Caroline z roku 1969 vybrala Kongresová knižnica do Národného registra nahrávok ako významné kultúrne a historické dielo a v roku 1984 ho uviedli do Skladateľskej siene slávy. V nedeľu 24. januára sa americký spevák, skladateľ, gitarista a klavirista Neil Diamond dožíva 80 rokov.Neil Leslie Diamond, syn rusko-poľských prisťahovalcov sa narodil 24. januára 1941 v newyorskej štvrti Brooklyn. Mal dvanásť, keď sa naučil na gitare prvé akordy. V prázdninovom tábore videl vystúpenie folkového speváka Peta Segera a to rozhodlo o jeho budúcej muzikantskej dráhe.V roku 1960 založil s priateľom Jackom Parkerom duo Neil and Jack. Hrali v štýle Everly Brothers a z tohto obdobia je aj pieseň What Will I Do.Šťastie skúšal najskôr ako skladateľ, zložil viacero piesní, ktoré nahrali medzi inými Bobby Vinton aj Ronnie Dove. Prvým úspechom Neila Diamonda bolo, keď sa s jeho skladbou Sunday and Me formácia Jay & The Americans dostala v singlovej hitparáde do druhej desiatky. V máji 1966 nahral vlastnú kompozíciu s protivojnovou témou Solitary Man, v hitparáde sa dostala na 55. miesto. O tri mesiace neskôr vychádza singel so skladbou Cherry, Cherry, ktorý sa dostal do prvej desiatky. Obe skladby vyšli v októbri 1966 aj na debutovej LP platni The Feel Of Neil Diamond.Veľký úspech priniesla Diamondovi skladba I'm A Believer, ktorú si u neho objednal producent Don Kirscher pre skupinu Monkees. Sedem týždňov od decembra 1966 viedla americkú hitparádu, štyri týždne bola prvá aj v Anglicku a predaj singlov prevýšil tri milióny výliskov. Aj druhá pieseň pre Monkees s názvom A Little Bit Me, A Little Bit You mala úspech, keď dosiahla druhé miesto rebríčka. Prišli aj prvé Diamondove hity, medzi nimi Red Red Wine, Sweet Caroline či Holly Holy.Sedemdesiate roky znamenali pre Diamonda už definitívne úspech. V októbri 1970 viedol prvýkrát hitparádu so skladbou Cracklin' Rosie, v júli 1972 je opäť prvý s piesňou Son Sung Blue. V marci 1974 dostal prvýkrát Cenu Grammy, bola za hudbu k filmu Jonathan Livingston Seagull, ktorá vyšla na rovnomennom albume. V decembri 1978 kraľovala v americkej hitparáde pieseň You Don't Bring Me Flowers, ktorú Diamond nahral v duete s Barbrou Streisand.Spolu s Laurence Olivierom si zahral hlavné úlohy vo filme The Jazz Singer režiséra Richarda Fleischera, ktorý mal premiéru v decembri 1980. Aj keď v ďalších rokoch ustúpil z vrcholných pozícií, v popredí záujmu sa držal aj v ďalších rokoch.V máji 2008 vydal album Home Before Dark. Ten sa v rebríčku dostal na prvé miesto doma aj v Anglicku. Priniesol mu aj ojedinelé prvenstvo, bol totiž jeho prvým albumom, ktorý sa dostal až na líderskú pozíciu. Diamanod sa stal zároveň prvým interpretom, ktorý sa ako 67 ročný dostal na prvé miesto rebríčka.Do singlovej TOP 40 sa dostalo 38 jeho skladieb. Na svojom konte má 32 štúdiových albumov, najnovšími sú Melody Road z októbra 2014, Acoustic Christmas z novembra 2018 a Classic Diamonds with London Symphony Orchestra z novembra 2020.K diskografii patrí aj štyridsiatka live a kompilačných albumov, ich celosvetový predaj dosiahol 115 miliónov kópií.Úspešná dráha priniesla Diamondovi viacero ocenení. V roku 1984 ho uviedli do Skladateľskej siene slávy a v roku 2007 do Long Island Music Hall of Fame. V marci 2011 ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy a v auguste 2012 dostal hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. V roku 2018 si prevzal cenu Grammy za celoživotné dielo.Neil Diamond bol trikrát ženatý, z prvých dvoch manželstiev má dve dcéry a dvoch synov. Spevácku dráhu ukončil v januári 2018, keď mu bola diagnostikovaná Parkinsonova choroba.