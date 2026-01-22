< sekcia Magazín
Americký triler Hriešnici so 16 nomináciami na Oscara prelomil rekordy
Dráma s bluesovými prvkami o segregácii na juhu Spojených štátov od režiséra Ryana Cooglera získala nominácie takmer vo všetkých možných kategóriách vrátane najlepšieho filmu.
Autor TASR
Los Angeles 22. januára (TASR) - Hororový film Hriešnici (Sinners) získal rekordných 16 nominácií na americkú filmovú cenu Oscar, čím prekonal doterajšie historické maximum. Vo štvrtok to oznámila Akadémia filmových umení a vied (AMPAS). Dráma s bluesovými prvkami o segregácii na juhu Spojených štátov od režiséra Ryana Cooglera získala nominácie takmer vo všetkých možných kategóriách vrátane najlepšieho filmu, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.