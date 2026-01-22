Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 22. január 2026Meniny má Zora
< sekcia Magazín

Americký triler Hriešnici so 16 nomináciami na Oscara prelomil rekordy

.
Snímka z filmu Hriešnici. Foto: TASR/AP

Dráma s bluesovými prvkami o segregácii na juhu Spojených štátov od režiséra Ryana Cooglera získala nominácie takmer vo všetkých možných kategóriách vrátane najlepšieho filmu.

Autor TASR
Los Angeles 22. januára (TASR) - Hororový film Hriešnici (Sinners) získal rekordných 16 nominácií na americkú filmovú cenu Oscar, čím prekonal doterajšie historické maximum. Vo štvrtok to oznámila Akadémia filmových umení a vied (AMPAS). Dráma s bluesovými prvkami o segregácii na juhu Spojených štátov od režiséra Ryana Cooglera získala nominácie takmer vo všetkých možných kategóriách vrátane najlepšieho filmu, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.
.

Neprehliadnite

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?